EKRE сделает второй заход в Государственный суд с жалобой на электронное голосование

Керес сказал, что срок обжалования истекает завтра, и завтра же EKRE подаст жалобу.

Напомним, что Государственный суд Эстонии оставил 10 марта без рассмотрения жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE) на результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу, сославшись на то, что Республиканская избирательная комиссия (VVK) еще не рассмотрела этот вопрос.