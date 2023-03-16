16.03.2023, 17:39
EKRE сделает второй заход в Государственный суд с жалобой на электронное голосование(8)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Керес сказал, что срок обжалования истекает завтра, и завтра же EKRE подаст жалобу.
Напомним, что Государственный суд Эстонии оставил 10 марта без рассмотрения жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE) на результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу, сославшись на то, что Республиканская избирательная комиссия (VVK) еще не рассмотрела этот вопрос.
В Госсуд можно подавать жалобу только после ее рассмотрения в VVK.
Подробнее о решении Республиканской избирательной комиссии отклонить жалобу EKRE читайте здесь.