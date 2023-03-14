Республиканская избирательная комиссия отклонила жалобы EKRE и Левой партии

В своем решении комиссия подчеркнула, что можно изменить электронное голосование, проголосовав повторно. Также на избирательном участке избиратель может заполнить бюллетень, сфотографировать его, а затем уничтожить и попросить новый бюллетень. Поэтому неизвестно, опускал ли избиратель сфотографированный бюллетень в урну и в таком ли виде.

В своем пояснении Государственная избирательная служба заявила, что электронные голоса, поданные из иностранного государства, были зарегистрированы как электронные голоса, а не голоса, поданные в иностранном государстве. Отдельные протоколы были составлены для голосования по бумажным бюллетеням в иностранном государстве, которые были проверены дважды. И Олег Иванов, и представители Левой партии были приглашены для участия в подсчете и пересчете голосов в Таллинне. Голоса за Иванова в результате пересчета не изменились.

В жалобе Левой партии указывалось, что количество фактически отданных им голосов не соответствует результату голосования. Заявители считали, что голоса проголосовавших из-за границы не учитывались. В качестве доказательств заявители представили фотографии присланных избирателями бюллетеней и электронного голосования, где голос был отдан кандидату от Левой партии. Согласно жалобе, также неправдоподобно то, что партия получила так мало голосов в Ласнамяэ и что Партия реформ набрала так много голосов в Пыхья-Таллинне. Поэтому заявители требовали пересчета голосов или аннулирования результатов голосования.

Жалоба Левой партии требовала аннулирования результатов голосования на выборах в Рийгикогу или пересчета голосов. Комиссия установила, что представленные политической партией доказательства не дают для этого оснований, и отклонила жалобу.

Избирательная комиссия отметила, что некоторые избиратели могли предоставить ложную информацию с письменным подтверждением, чтобы намеренно подорвать доверие к выборам. Избиратели также могут предоставлять ложную информацию политической партии с целью получения выгоды, хотя в соответствии со статьей 162 Уголовного кодекса голосование за политическую партию с целью получения выгоды запрещено. В комиссии добавили, что в соответствии со статьей 166 Уголовного кодекса предусмотрено наказание и за незаконное ознакомление с чужим выбором во время выборов.

Республиканская Избирательная комиссия установила, что достоверность результатов голосования может быть поставлена ​​под сомнение в первую очередь при выявлении нарушений в организации подсчета голосов, при доказательствах неправильного или недостаточно тщательного хранения ящиков для голосования, либо в случае электронного голосования, доказывая нарушение контроля честности или подсчета голосов. В настоящем деле таких доказательств представлено не было. Поэтому комиссия приняла решение отклонить жалобу.

Избирательная комиссия республики сочла жалобу EKRE просроченной

Избирательная комиссия республики обсудила жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE), которая поставила под сомнение безопасность компьютера, используемого для подсчета электронных голосов. Комиссия оставила жалобу частично без рассмотрения в связи с истечения срока обжалования.

Согласно жалобе EKRE, руководство по программному обеспечению для электронного голосования было нарушено, когда были объявлены результаты электронного голосования. Согласно жалобе, сервер, используемый для электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, участвующие в обработке голосов, не были проверены. В жалобе указано, что вечером 7 марта, после пересчета электронных голосов, файл результатов электронного голосования, подписанный главой государственной избирательной службы, не был обнародован.