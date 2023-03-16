Европейский центробанк в шестой раз подряд поднял ключевую ставку

На предыдущем заседании в феврале ЕЦБ также поднял ставку на 50 б.п. и заявил о намерении сделать то же самое на заседании в марте, после чего оценить ситуацию перед выбором дальнейшего направления своей денежно-кредитной политики.

Аналитики Bloomberg Economics прогнозировали, что на заседании на этой неделе Европейский центральный банк откажется от более раннего прогноза по повышению процентной ставки на 50 б.п. и повысит ее только на 25 б.п. на фоне опасений по поводу состояния финансового сектора. Проблемы в швейцарском Credit Suisse, последовавшие за крахом американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, лишили аналитиков уверенности в том, что ранее запланированное повышение действительно состоится.

В пресс-релизе ЕЦБ сообщил, что, по прогнозам, инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. Повышенный уровень неопределенности усиливает важность подхода, основанного на данных, к решениям ЕЦБ. Они будут определяться оценкой ЕЦБ перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамикой базовой инфляции и влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью, говорится в сообщении.

Целью регулятора является возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Инфляция в еврозоне (CPI) в феврале, по предварительной оценке, достигла 8,5%, сообщало Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Инфляция оказалась выше прогноза — опрошенные Reuters эксперты ожидали показателя на уровне 8,2%.

Инфляция немного замедлилась по сравнению с уровнем 8,6% в январе 2023 года. Самая высокая годовая инфляция по итогам февраля была зафиксирована в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%), а самая низкая — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%). Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре 2022 года на уровне 10,6%.

ЕЦБ прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 5,3% в 2023 году, на уровне 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания, по ожиданиям регулятора, в 2023 году составит в среднем 4,6%. В дальнейшем прогнозируется снижение до 2,5% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.