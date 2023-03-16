ГАЛЕРЕЯ | Сегодня в фокусе коалиционных переговоров образование. Студенты угостили политиков тортом

Напутствие политикам от студентов

Днем перед Домом Стенбока собрались студенты, которые обратились к правительству: высшее образование нуждается в дополнительном финансировании.

„На самом деле здесь хотели быть все студенты, но они на работе“, - гласил плакат в руках у собравшихся. У учащихся вызывает озабоченность то, что имеющихся мер поддержки студентам недостаточно, им приходится работать - за счет учебы.

Мероприятием у Дома Стенбока студенты также отметили 10-летний юбилей принятия пакета социальных гарантий студентам. Участникам коалиционных переговоров символически подарили три торта - по одному представителям каждой партии.

„Политики, не будем забывать о социальных гарантиях студентам, - призвал организатор акции - Союз студенческих представительств Эстонии. - Поддержка будущих высокообразованных специалистов в начале их пути должна рассматриваться не как расходы, а как государственная инвестиция в своих людей, которые помогут в дальнейшем развитию эстонской культуры и экономики“.