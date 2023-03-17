Новости Эстонии
17.03.2023, 08:40

Руководитель R-Kiosk и Caffeine: причины, по которым мы совершаем „зеленый поворот“

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Тийа Ильвес
Руководитель R-Kiosk и Caffein
Руководитель R-Kiosk и Caffeine Тийа Ильвес
Руководитель R-Kiosk и Caffeine Тийа Ильвес
ФОТО: Erakogu

О потеплении климата из-за деятельности человека однозначно говорят научные доказательства. Ограничение деятельности человека с негативным воздействием требует быстрых и принципиальных изменений в каждом секторе. При этом следующие десять лет будут иметь ключевое значение, если мы хотим избежать самых разрушительных последствий изменения климата и дать будущим поколениям возможность насладиться биологическим разнообразием планеты.

Нынешних законов недостаточно для управления климатом

Климатический закон Европейского союза ставит цель сократить выбросы углекислого газа на 55% в течение следующих семи лет и достичь климатической нейтральности к 2050 году. Цель этого закона – защитить окружающую среду, не ставя под угрозу экономику и не нанося вреда различным группам общества. Климатические цели были утверждены и Рийгикогу прошлым летом, но нынешнего законодательства явно недостаточно для их достижения.

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