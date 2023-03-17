17.03.2023, 08:40
Руководитель R-Kiosk и Caffeine: причины, по которым мы совершаем „зеленый поворот“(2)
ФОТО: Erakogu
О потеплении климата из-за деятельности человека однозначно говорят научные доказательства. Ограничение деятельности человека с негативным воздействием требует быстрых и принципиальных изменений в каждом секторе. При этом следующие десять лет будут иметь ключевое значение, если мы хотим избежать самых разрушительных последствий изменения климата и дать будущим поколениям возможность насладиться биологическим разнообразием планеты.