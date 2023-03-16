Эстония поддержит перенос центра ВОЗ по неинфекционным заболеваниям из Москвы в Копенгаген

„Для Эстонии важно, чтобы в контексте продолжающейся войны в Украине договор о сотрудничестве с государством-агрессором был расторгнут. Чтобы добиться этого, Эстония готова при необходимости способствовать переносу центра из Москвы, - сказал министр Пеэп Петерсон. – Выводя региональный центр из Москвы, мы хотим послать России четкий сигнал о том, что агрессору нет места в международном сотрудничестве. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как Россия уничтожает жизни людей в Украине, представляя себя защитником здоровья и спонсором важных мероприятий в области профилактики заболеваний“.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что Эстония последовательно работает над уменьшением влияния и роли России в международных организациях. „Мы делаем все, чтобы повысить для России цену агрессии, и мы готовы действовать решительно, чтобы не позволить агрессору продолжать международное сотрудничество в области здравоохранения в обычном формате“, - сказал Рейнсалу.

Европейский центр ВОЗ по неинфекционным заболеваниям был создан в 2012 году по решению Европейского регионального комитета ВОЗ, который выдал России мандат на создание организации. Центр функционирует в Москве с 2014 года, Россия осуществляет основное финансирование его деятельности.

Миссия Центра заключается в организации профилактических мероприятий в Европейском регионе, связанных с ключевыми факторами риска, такими как курение, употребление алкоголя, физическая активность и питание. Его годовой бюджет составляет около 5 млн евро. В соответствии с решением правительства, если центр будет переведен в другое место, эстонское государство готово вносить 400 000 евро в год, первоначально в течение следующих четырех лет.