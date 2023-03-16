Производитель: цена свинины сейчас на 40% выше обычной и вырастет еще

„На наш мясной рынок напрямую влияют ряд основных факторов: сохраняются высокие цены на сырье, доступность различных ресурсов иногда оказывается по вопросом, объемы производства сократились как в Европе, так и в Америке, а спрос в Китае немного успокоился, но это не означает для нас ничего хорошего“, - рассказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова.

По словам Лоова, объем европейского рынка мяса сокращается уже с 2021 года. В прошлом году общий объем сократился примерно на 5%: „В то же время в Великобритании произошло падение объемов производства на 15%, в Польше – на 7%, в Германии и Дании – на 10%. Например, Дания во многом ориентирована на экспорт, но из-за снижения спроса производство было сразу сокращено. Также интересен пример Франции, где средний возраст фермеров очень высок, и многие из них выходят на пенсию, а молодое поколение животноводством не интересуется, и в результате производство сокращается. На данный момент двигателем европейского роста является только Испания – именно их стабильный объем производства удерживает рынок Европейского союза от еще большего спада“.

Цена на свинину в настоящее время как минимум на 40% выше обычного или ожидаемого уровня, и на апрель прогнозируется очередное повышение. „Обычно сезонное повышение приходится на весенние месяцы, но в этом году рост цен начался на удивление рано, и никто не может обещать его окончания. Рост цен в основном обусловлен низким предложением, высокими ценами на корма и энергию, а также затратами на рабочую силу и экспортными рынками с более привлекательными для производителей ценами, что, в свою очередь, также повышает и местные цены“, - сказал Лоова.

Цена на говядину на мировом рынке на данный момент несколько стабильнее, чем на свинину, падение с прошлого и начала этого года составляет около 1%. Во многом на предложение влияют США, которые в настоящее время обновляют поголовье, что вызывает дефицит мясных животных. Такой цикл может продолжиться еще несколько лет.