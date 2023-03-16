Производитель: цена свинины сейчас на 40% выше обычной и вырастет еще(3)
Цена на свинину в настоящее время как минимум на 40% выше обычной, а весной вырастет еще больше, отмечает производитель.
„На наш мясной рынок напрямую влияют ряд основных факторов: сохраняются высокие цены на сырье, доступность различных ресурсов иногда оказывается по вопросом, объемы производства сократились как в Европе, так и в Америке, а спрос в Китае немного успокоился, но это не означает для нас ничего хорошего“, - рассказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова.
По словам Лоова, объем европейского рынка мяса сокращается уже с 2021 года. В прошлом году общий объем сократился примерно на 5%: „В то же время в Великобритании произошло падение объемов производства на 15%, в Польше – на 7%, в Германии и Дании – на 10%. Например, Дания во многом ориентирована на экспорт, но из-за снижения спроса производство было сразу сокращено. Также интересен пример Франции, где средний возраст фермеров очень высок, и многие из них выходят на пенсию, а молодое поколение животноводством не интересуется, и в результате производство сокращается. На данный момент двигателем европейского роста является только Испания – именно их стабильный объем производства удерживает рынок Европейского союза от еще большего спада“.
Цена на свинину в настоящее время как минимум на 40% выше обычного или ожидаемого уровня, и на апрель прогнозируется очередное повышение. „Обычно сезонное повышение приходится на весенние месяцы, но в этом году рост цен начался на удивление рано, и никто не может обещать его окончания. Рост цен в основном обусловлен низким предложением, высокими ценами на корма и энергию, а также затратами на рабочую силу и экспортными рынками с более привлекательными для производителей ценами, что, в свою очередь, также повышает и местные цены“, - сказал Лоова.
Цена на говядину на мировом рынке на данный момент несколько стабильнее, чем на свинину, падение с прошлого и начала этого года составляет около 1%. Во многом на предложение влияют США, которые в настоящее время обновляют поголовье, что вызывает дефицит мясных животных. Такой цикл может продолжиться еще несколько лет.
„Покупки потребителей в магазинах значительно увеличились в начале 2021 года, что в основном было связано с ситуацией с COVID, когда люди больше не ходили в рестораны, и всю еду потребляли дома, – добавил Лоова. – В 2022 году ситуация выправилась, но в начале этого года заметно снижение потребления. Этому также есть несколько причин: отчасти – обычная перенасыщенность после Рождества, а также внезапный рост цен, который вынуждает потребителя делать выбор в пользу более дешевых альтернатив. Кроме того, наблюдаем увеличение объемов переработанных мясных продуктов – колбас, сосисок, сарделек и ветчины, потому что они дешевле“.
Мясная промышленность движется к автоматизации, которая повышает эффективность и снижает затраты, а также позволяет производить продукцию с хорошим соотношением цены и качества. „Мы фокусируемся на продуктах с более высокой добавленной стоимостью, и хотим предложить потребителю нечто большее, чем то, что обычно имеется на рынке. Мы – инновационная компания. Несмотря на общую сложную ситуацию на рынке, мы оперативно отреагировали и инвестировали в эффективность производства, разработку и новые продукты. В прошлом году мы инвестировали в новое оборудование почти два миллиона евро, что увеличило нашу производительность и оперативность“, - добавил Лоова.
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