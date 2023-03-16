Союзы учителей обратились к создаваемой коалиции с десятью просьбами
Сегодня, 16 марта, политические партии, ведущие коалиционные переговоры, обсудят ключевые вопросы в сфере образования. Ассоциации учителей, целью которых является обеспечение наилучшего возможного учебного пространства для обучения учащихся, направили десять просьб политическим партиям.
Кая Сарапуу, председатель правления Эстонского союза учителей родного языка: „Первое требование союзов учителей состоит в том, чтобы создаваемая коалиция учитывала предложения, сделанные комиссией по культуре Рийгикогу правительству Эстонской Республики от 12-ого марта 2021-ого года, целью которых является обеспечение признания профессии учителя и последующего роста количества учителей. Кроме того, учителя просят разработать для учителей модель карьеры, аналогичную системе, утраченной в 2013 году, но современную по условиям, и чтобы государство поддержало переход к обучению на эстонском языке соответствующими ресурсами. Также вновь повторили просьбу, на которую неоднократно обращало внимание Эстонское общество учителей математики – эстонской системе образования нужны преемники.“
Существует большая нехватка учителей в III ступени школы и гимназии. Например, за последние десять лет в Тартуском и Таллиннском университетах только 13 человек прошли подготовку учителей физики. Предпринимается попытка разрешить ситуацию путем привлечения педагогов дошкольного образования (детских садов) к проведению уроков в начальных классах и учителей класса к проведению уроков во II и III ступенях школы. В период 2013–2018 гг. Таллиннский университет окончили 17 преподавателей немецкого языка и 10 французского. В то же время Министерство образования и науки выразило надежду, что с сентября 2023-его года в школах учащимся будет предоставлена возможность выбора между разными иностранными языками (русский, немецкий, французский и др.)
Мадис Сомелар, координатор сети союзов учителей: „11-ого ноября 2020-ого года перед Рийгикогу выступил государственный контролёр, который заявил, что способность Эстонии предоставлять качественное образование начинает ослабевать. Государственный аудитор также заявил, что существует нехватка людей и что разные отрасли конкурируют за одних и тех же людей. Таким образом, оценка существующих человеческих активов является вопросом как политическим, так и экономическим, не говоря уже об устойчивости культуры, здравоохранения, обороны и всех других сфер — образованные и здоровые люди создают ценности в обществе и обеспечивают качественное устойчивое развитие общества“.
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