Стало известно, как часто жители Эстонии проверяют, сколько денег осталось на их банковских счетах

Результаты проведенного в Эстонии, Латвии и Литве опроса показывают: 35% жителей Эстонии проверяют состояние своего банковского счета не реже раза в неделю. 17% проверяют сумму на счету несколько раз в месяц, и почти столько же (18%), делают это только тогда, когда необходимо узнать, был ли произведен нужный платеж.

„Статистика нашего интернет-банка показывает, что чаще всего люди заходят проверить свои счета во вторник. По времени суток больше всего посетителей интернет-банка приходится на 11:00 утра. Видимо, тогда им нужно узнать, какие расходы еще можно совершить на этой неделе или в этот день, – рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. – Статистика также показывает, что посещаемость интернет-банка значительно снижается в выходные и праздничные дни“.

11% респондентов указали, что проверяют свой счет раз в месяц или даже реже. 2% заявили, что вообще не проверяют статус своего счета. 7% жителей Эстонии проверяют сумму денег на счету только в том случае, если подозревают, что совершили неправильный платеж или у них закончились деньги.

По сравнению с жителями Латвии и Литвы жители Эстонии чаще заказывают банковские выписки. При этом 35% эстонцев проверяют свой счет хотя бы раз в неделю, в Латвии таких людей 25%, а в Литве 27%. При этом наши южные соседи заходят в свои банки не так часто – несколько раз в месяц или реже.

Марина Хакиайнен добавила, что, чтобы проверить остаток на счету не всегда нужно заходить в интернет-банк: „Например, мобильное приложение Citadele можно настроить таким образом, чтобы баланс счета можно было быстро увидеть на главном экране приложения без входа собственно в банк“.

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