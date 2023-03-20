ВИДЕО | Как устроен троллейбус и для чего ему нужен уголь? Девушка-водитель рассказывает об устройстве общественного транспорта

Как появилась идея снимать видео? „По случаю того, что Таллинн был выбран „Зеленой Столицей Европы 2023“, и общественный транспорт нашего города делает большой вклад в улучшение окружающей среды. Так, у нас появилась идея сделать мини-проект про самый экологичный вид транспорта - троллейбусы“, - делится Юлия.

„Мы позвали на съемки водителя троллейбуса Сергея, который является поистине фанатом своей профессии. В серии выпусков он покажет нам разные виды троллейбусов - от самых современных автономных до ретро-троллейбуса „Шкода“ 1989 года выпуска, расскажет технические нюансы, а также кое-что о своей профессии“ - говорит автор видео, обещая удивить зрителей новой информацией о привычном виде транспорта.

„Мы испытали уникальные эмоции в процессе съемки, увидев вещи, о которых до сих пор не знали. Современные троллейбусы - это эффективный, удобный и самый „зеленый“ вид общественного транспорта, мы очень надеемся на его дальнейшее развитие в нашей столице. Выражаем огромную благодарность руководству ТЛТ и, в особенности, троллейбусного парка за то, что сделали создание этого проекта возможным, а также Сергею за участие“ - добавляет Юлия.

А что там все-таки с углями? Оказывается, у троллейбуса на концах токоприемников (так называются „рога“ транспорта) есть угольные прослойки, которые устанавливают контакт. Водители должны следить за тем, чтобы прослойки соответствовали рабочему состоянию и не изнашивались.

Подробнее о троллейбусах смотрите в видео ниже: