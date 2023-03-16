Исследование сточных вод показало, какие наркотики употребляют в разных городах Эстонии

„До этого исследование определяло количество остатков амфетамина, метамфетамина, МДМА, или экстази, кокаина и метадона в сточных водах четырех-пяти городов на тысячу человек в сутки. Сейчас и далее количество городов, включенных в исследование, будет значительно больше. Кроме того, отныне мы будем брать пробы на следы каннабиса и фентанила, а также на наличие в сточных водах новых наркотических веществ“, — прокомментировал советник аналитической службы Министерства юстиции Андри Ахвен.

Согласно результатам последнего исследования сточных вод, самым распространенным наркотическим веществом в Эстонии является каннабис, за которым следует амфетамин. Больше всего следов канабиса было обнаружено в Раквере, где его содержание было сопоставимо с уровнем содержания в Таллинне, Кохтла-Ярве, Пярну и Силламяэ. Больше всего остатков амфетамина было обнаружено в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, что сопоставимо с аналогичными показателями в Раквере, Таллинне, Силламяэ и Пярну.

Больше всего остатков кокаина на этот раз было выявлено в сточных водах Раквере, а также в Таллинне и Пярну. Немногим меньше кокаина оказалось в сточных водах Маарду, Хаапсалу, Тарту, Пайде и Вильянди.

Метамфетамин был обнаружен преимущественного в сточных водах городов Южной Эстонии. Больше всего остатков метамфетамина было выявлено в Валга, в Тарту показатели были близки к тому же уровню. Чуть меньше метамфетамина обнаружено в сточных водах Выру, Маарду и Таллинне.

В течение наблюдаемого периода МДМА, или экстази, больше всего употребляли в Тарту, за которым следуют Силламяэ, Таллинн, Маарду и Пайде.

Больше всего остатков метадона было обнаружено в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарве, за которыми следуют Таллинн, Маарду и Пярну. Уровень содержания метадона в сточных водах других городов был очень низким. „При этом данные об остатках метадона в городских сточных водах не свидетельствуют о масштабном злоупотреблении этим веществом. Важно отметить, что метадон используется и в заместительной терапии опиоидной зависимости“, — отметил Ахвен.



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