Постоянные места обитания белки-летяги будут охраняться еще лучше

Всем заинтересованным землевладельцам были разосланы уведомления о возможности представления своих предложений, в том числе и о том, как государство могло бы улучшить систему компенсаций для землевладельцев. Соответствующие местные самоуправления также получили уведомления. „Привлекая заинтересованных лиц, мы пытались найти компромиссы, которые учитывали бы интересы как собственников земли, так и этого исчезающего вида. В некоторых случаях удалось найти компромисс“, — сказал Вакра. Предложения по улучшению системы компенсаций были направлены в Министерство окружающей среды.

Действующие в данный момент зоны защиты и порядок охраны постоянных мест обитания белки-летяги не гарантируют сохранения этого редкого вида, поэтому в 2020 году Департамент окружающей среды начал подготовку к тому, чтобы взять под защиту новые постоянные места обитания. Кроме этого, планировалось изменить порядок охраны постоянных мест обитания белки-летяги для предотвращения негативного воздействия вырубок на охраняемых территориях – в постоянных местах обитания вида.

Белка-летяга относится к находящимся под угрозой исчезновения видам животных, относящимся к I категории защиты. Ареал обитания этого вида значительно сократился за последнее столетие. Сейчас белка-летяга обитает только в старых лесах Вирумаа и северной части уезда Йыгевамаа. Согласно Закону об охране природы, все известные места обитания видов I категории защиты должны быть под охраной. „Сохранившиеся места обитания являются одной из важнейших предпосылок сохранения белок-летяг в нашей природе. Эти территории необходимо охранять, чтобы сохранить леса гнездования. Эффективная защита мест обитания замедлила сокращение популяции. Благодаря защите и другими мероприятиями по сохранению вида можно ожидать медленного увеличения популяции. Белка-летяга стала одним из символов охраны природы, и удостоена звания животного 2023 года. Я рад, что в этом году мы можем сделать больше для защиты и сохранения этого вида“, — сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра .

Согласно проекту постановления, площадь постоянного обитания белки-летяги увеличится на 1 614 га, из которых 651 га – это целевые охранные зоны и 964 га - ограничительные зоны. Целевая охранная зона имеет строгий режим защиты, где запрещены хозяйственная деятельность и использование природных ресурсов, поскольку в результате этих мероприятий могут быть уничтожены леса гнездования белок-летяг. Порядок охраны ограничительной зоны более мягкий, важным ограничением в этой зоне станет запрет на вырубку для обновления леса.

При утверждении постановления можно будет ходатайствовать о субсидии для частных лесных угодий целевых охранных зон в размере 134 евро за один гектар в год, а в ограничительных зонах до 60 евро за один гектар раз в год. В апреле, до принятия нового постановления, можно будет подать заявку на получение субсидии в размере до 60 евро за гектар в год для лесных угодий, которые будут причислены к постоянным местам обитания белки-летяги. Ходатайство можно передать через Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

На этой неделе Департамент окружающей среды представил обновлённый проект порядка охраны на утверждение министру окружающей среды.

Распространение вида ограничивается скудностью и фрагментацией старовозрастных лесов, которые пригодны для обитания белки-летяги. Сплошные вырубки в местах обитания и в непосредственной близости от них представляют серьёзную угрозу. Важно поддерживать связь между местами обитания. Лесные коридоры между различными местами обитания позволяют животным перемещаться и размножаться. Коридоры для передвижения белок-летяг будут сохранены и за пределами охраняемых зон на государственных землях.

Более подробная информация о требованиях к среде обитания белки-летяги, факторах риска и запланированных мероприятиях по защите вида есть в плане действий по охране вида, который доступен на странице Департамента окружающей среды .

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