Пропавший в Ярвамаа пожилой мужчина найден

Он сидел во дворе одного из заводов и его заметили люди, которые и позвонили в центр тревоги. Медики скорой осмотрели мужчину, и с ним все в порядке. Его доставили обратно в дом попечения.

Ранее сообщалось, что мужчина испытывает проблемы со здоровьем и может попасть в беду.

Камеры видеонаблюдения учреждения зафиксировали, что он покинул здание в 17:15, но в каком направлении он пошел, неизвестно.

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