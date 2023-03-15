Ушел из жизни бывший директор швейных фабрик Sangar и Klementi Юри Крафт

В 1959-м году Юри Крафт закончил экономический факультет Тартуского государственного университета.

С 1963 по 1972 год был директором швейной фабрики „Сангар“, с 1972 по 1974 год возглавлял Таллинское производственное швейное объединение имени Клементи.

С 1974 по 1977 год работал заместителем министра легкой промышленности Эстонской ССР, с 1977 по 1988 год возглавлял министерство.

С 1980 по 1990 год был депутатом Верховного совета Эстонской СССР, с 1989 по 1991 год - народным депутатом СССР.

В 1991-м был одним из основателей Коалиционной партии, был ее членом до 2001 года.

После восстановления независимости Эстонии Юри Крафт был основным владельцем компаний „Сангар“, „Мивар“, „Марат“, „Эстар“ и имел доли в ряде других предприятий, пишет rus.err.