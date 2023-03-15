В Эстонии на экраны выходит „Чебурашка“, снятый при поддержке российского госбюджета. Куда пойдут деньги от проката?

Ответственным за эстонский прокат выступает Андри Чупин и его прогнозы не столь оптимистичны: „К сожалению, с момента выхода прошло много времени, и значительная часть зрителей уже посмотрела фильм в интернете, так что большой кассы у нас он, вероятно, не соберет“.

По словам продюсера, многие русскоязычные жители жалуются, что не могут смотреть российские фильмы на большом экране, как это было раньше. „Русскоговорящие в Эстонии никуда не денутся и почему они должны быть наказаны? Понятно, что политические и военные фильмы никто завозить не будет. Но „Чебурашка“ – это детский фильм для взрослых, – рассуждает Чупин. - Я смотрел его много раз, отслеживал каждое слово и даже консультировался с юристами. Фильм очень добрый и не должен никого обидеть“. Чупин уверен, что даже украинские беженцы с удовольствием пойдут его смотреть.

По мнению Чупина, в защиту фильма должен говорить и тот факт, что в Эстонии не все российские фильмы попали под запрет. Так, например, направленный на русскоязычное население Эстонии телевизионный канал ETV+ на регулярной основе продолжает транслировать российский криминальный телесериал „След“.

С другой стороны, исполнитель главной роли Сергей Гармаш в начале войны посещал оккупированный тогда Россией Херсон, что достаточно красноречиво свидетельствуют о его отношении к войне. Там актер участвовал в так называемом восстановлении областного академического музыкально-драматического театра. А еще раньше, в 2014 году, он стал невъездным в Украину из-за поддержки аннексии Крыма. Вероятно, такое обстоятельство может вызвать недовольство со стороны местных жителей. Однако Чупин парирует и считает, что делать подобные выводы преждевременно: „Посмотрим, какая реакция будет“.

Напомним, что другой актер – Федор Добронравов, также сыгравший в „Чебурашке“ – летом прошлого года посещал военный госпиталь в Самаре, где интересовался состоянием здоровья российских солдат вернувшихся из Украины, и выражал им слова поддержки.