Молодой мужчина, которого столкнули в бассейн в спа-центре, умер в больнице

27-летний мужчина, которого столкнули в глубокий бассейн в Tervise Paradiis, сегодня умер в Северо-Эстонской региональной больнице, подтвердил ляэнеский окружной прокурор Ольгерд Петерселль.

По предварительным данным, во второй половине дня в минувшую субботу молодого человека, который находился на уровне воды, столкнули в бассейн. После чего он самостоятельно на поверхность воды не выплыл. Мужчине оказали на месте первую помощь и доставили в больницу.

„Расследование случившегося начали 13 марта по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Речь идет о предварительной квалификации. Если в ходе следствия выяснится, что есть основание признать кого-либо подозреваемым, то при необходимости статья / подозрение будет уточняться“, - сказал Петерселль порталу Delfi.