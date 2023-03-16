ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ | Срок давности по правонарушениям продлевается в ряде случаев с двух до пяти лет

Срок давности по ряду проступков продлен до пяти лет

Согласно изменениям, продлен срок оплаты штрафа в добровольном порядке. Установлены более длительные сроки давности для привлечения к ответственности за правонарушение. Как правило, в случае совершения проступка срок давности составляет два года. В определенных случаях предусматривается срок давности до пяти лет. Прежде всего по преступлениям, совершенным в финансовом секторе и сфере защиты данных. Теперь также можно будет назначить денежный штраф в размере, указанном в специальном законе или в специальной части Пенитенциарного кодекса, учитывая специфику конкретной сферы. Кроме того, закон теперь предусматривает возможность наложения ареста на имущество юридического лица на основании постановления суда.

Европейская карта медицинского страхования все расходы покрывать не будет

Европейская карта медицинского страхования (ERK) поможет в случае произошедшего за рубежом несчастного случая сократить расходы на врачебную помощь, но всех расходов покрывать не будет. Так, придется платить за визит в лечебное учреждение, за койко-день и покрывать собственную часть ответственности по ценам страны пребывания. Если местный житель платит за лечебные услуги, то за это будет платить и обладатель ERK. ERK будет действовать только тогда, когда у человека в это же время имеется в Эстонии действующее медицинское страхование, которое действует более трех месяцев. ERK можно заказать на портале госуслуг www.eesti.ee. Если медицинское страхование действует менее трех месяцев или поездка состоится менее, чем через 10 дней, можно заказать замещающий ERK сертификат.