Если мы хотим жить, как Скандинавия, то мы должны и платить, как в Скандинавии: Марина Кальюранд комментирует закон о принудительной реновации жилья

„Я бы не сказала, что ситуация катастрофическая. Действительно, Европарламент проголосовал „за“. Да и я тоже - может быть, не за все поправки, но в принципе за эту директиву. На словах мы постоянно говорим, что надо переходить на зеленую энергетику, мы ставим все более высокие политические цели. Но если мы посмотрим на то, что делается в действительности, то я скажу, что этого недостаточно. Я вижу роль Парламента в том, что в первую очередь он должен „нажимать“ на правительства и государства. Если вы о чем-то договариваетесь - пожалуйста, исполняйте. Это позиция Парламента, она сейчас будет обсуждаться с государствами, с правительствами, так что окончательное решение станет компромиссом. Но я повторюсь - я вижу роль Парламента в том, чтобы напоминать о наших обещаниях, делать более амбициозные законопроекты. А роль правительств уже - посмотреть, насколько они полно могут их воплотить.

Я думаю, на сто процентов эту директиву выполнить невозможно, потому что это зависит от финансов. Я всегда считала и считаю, что тем, кто нуждается в помощи, надо помогать. Не всем - надо находить тех, кто нуждается в помощи. И в этой директиве как раз сказано в первый раз, что существует такая вещь, как энергетическая бедность. То есть надо найти тех людей, те квартиры и те дома, которым государство обязано помочь.

Можно сказать, что это невозможно - мы же сокращаем бюджет. Но это - вопрос мировоззрения. Если мы хотим жить, как Скандинавия, то, вероятно, мы должны и платить, как в Скандинавии.

В этот законопроект также записана возможность пересмотра того, как этот процесс будет идти - таким образом его можно будет привести в соответствие с реальностью. Так что я вижу это, как положительный шаг вперед“.