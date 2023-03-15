ФОТО И ВИДЕО | В Летной гавани в Таллинне затонули судно и автодом

Инцидент произошел ночью. По информации Спасательного департамента, никто из людей не пострадал.

Автодом был на утонувшем судне в качестве груза. Почему затонуло судно пока точно не ясно. После того, как плавсредство ушло на дно, некоторое время автодом еще держался на плаву, но постепенно заполнился водой и тоже затонул.

На месте происшествия установлены средства для устранения загрязнения.

По словам находящегося на место происшествия журналиста Delfi, сейчас идут подготовительные работы по подъему судна. Автодом к 16 часам подняли из воды.

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