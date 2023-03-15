Департамент обращает внимание потребителей на ряд изменений в законодательстве

В 2022 году в TTJA за помощью обратились более 20 000 потребителей, которые хотели узнать о своих правах или у которых возник спор с продавцом. В комиссию по потребительским спорам было подано более 3500 заявлений, что на четверть больше, чем в предыдущие годы.

„Всегда приятно отметить, что потребители становятся все более осведомленными, и в обращениях они скорее уточняют свои права или предъявляют конкретную жалобу для защиты своих прав. Основные темы, с которыми к нам обращаются, связаны с авиаперелетами, которые резко восстановились после коронакризиса, а также с постоянно растущей долей онлайн-покупок в повседневных транзакциях, но и по вопросам, связанным с покупкой подержанных автомобилей. Кроме того, многие споры связаны с услугами, такими как различные строительные и ремонтные услуги. Потребление все больше и больше переходит в цифровой мир, и права потребителей также должны идти в ногу с развитием событий. В последнее время в правила потребительских договоров внесено много изменений, и ведется непрерывная работа по их постоянной модернизации“, — прокомментировала руководитель отдела потребительского и бизнес-консультирования TTJA Кристина Таммару.

В связи с регулированием Обязательственно-правового закона и Закона о защите прав потребителей, вступивших в силу в прошлом году, были приняты три новые директивы Европейского Союза, что привело к нескольким важным изменениям: в потребительских договорах был увеличен срок предоставления продавцом доказательственных обязательств с полугода до одного года, был создан свод правил, касающихся прав потребителей при потреблении цифрового контента и цифровых услуг. Например, законом установлены требования, которым должен соответствовать цифровой контент или услуга, и если в цифровом контенте или услуге обнаружен недостаток, потребитель может потребовать приведения цифрового контента или услуги в соответствие с условиями договора.