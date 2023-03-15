В Эстонии могут заблокировать еще ряд российских и белорусских каналов

Год назад власти Эстонии уже заблокировали доступ к десяткам российских и белорусских телеканалов и ресурсов, однако теперь выясняется, что попавших под санкции медиа-каналов должно быть еще больше.

В частности, в понедельник портал Propastop опубликовал информацию, согласно которой необходимо ограничить доступ, например, к медиаканалам находящейся под санкциями российской компании НМГ (Национальная Медиа Группа), в частности, к сайтам „Известий“ iz.ru, „Спорт-Экспресса“ sport-express.ru, „Делового Петербурга“ dp.ru и сервиса платного телевидения Viju viju.ru.

Санкции ЕС были введены и против медиакомпании Минобороны РФ „Красная звезда“ и ее руководителя Алексея Пиманова, но сейчас сайт „Красной звезды“ tvzvezda.ru доступен в Эстонии, как и ее лайв-канал на YouTube.

Помимо этого, не заблокирован и крупнейший в России сайт vesti.ru, несмотря на санкции, введенные против владеющей им Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). То же самое касается сайта телеканала „Беларусь 24“ belarus24.by и его канала на YouTube, принадлежащего белорусской государственной медиакомпании Белтелерадиокомпания.

Комментируя эту информацию, представитель TTJA Аап Андреас Ребас сообщил Forte, что ведомство вместе с Бюро данных по отмыванию денег начало проверку информации, приведенной Propastop. О результатах будут оповещены в том числе телекоммуникационные предприятия.

Доступ к приведенным в после каналам может быть заблокирован на основании финансовой санкции, ограничения услуги (постановление ЕС 833/2014) или решения правительства.

В случае установления ​​связи с субъектом санкции необходимо будет применить финансовую санкцию. До этого доступ к каналам блокировался, например, по предписанию TTJA в связи с распространением пропаганды, оправдывающей войну.

Вводит технические ограничения и при необходимости дополнительно информирует поставщиков услуг TTJA.