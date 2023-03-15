ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ | Что задумал Путин? Раскрыт секретный план гибридной войны Кремля против Молдовы(148)
В настоящее время Кремль ведет против Молдовы полномасштабную гибридную войну. В руки журналистов Eesti Päevaleht попал секретный документ, в котором приспешники Владимира Путина раскрывают свои планы свержения прозападного правительства Молдовы и восстановления контроля Москвы над страной.
Уличные беспорядки, спровоцированные и финансируемые Кремлем, десятки безосновательных угроз заложить бомбы, операции под прикрытием в Приднестровье, находящемся под контролем России. Зажатая между границами Румынии и Украины, Молдова живет в условиях чрезвычайного положения с тех пор, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, но с осени прошлого года гибридная война России против этой самой бедной страны Европы с населением 2,6 миллиона человек приобрела беспрецедентные масштабы.