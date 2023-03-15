Новости Эстонии
15.03.2023, 08:00

Первый рейтинг после выборов: EKRE вылетела из тройки лидеров

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Компания Norstat опубликовала первые после прошедших 5 марта выборов в Рийгикогу рейтинги популярности партий, передает RusERR.

По данным опроса, прошедшего с 7 по 13 марта, уверенно выигравшую выборы Партию реформ поддерживают 30,2% избирателей.

На второе место за последнюю неделю поднялась „Эстония 200“ с рейтингом 17,5%. Третье место сохранила за собой Центристская партия - 14,9%. Со второго на четвертое место опустилась EKRE - 13,5%.

Далее идут соцдемы - 9,2%, Isamaa - 8,6%, „правые“ - 3%, и „Зеленые Эстонии“ - 1,3%.

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