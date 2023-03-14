Жуткий случай в эстонском аквапарке: молодого мужчину столкнули в бассейн. Пострадавшему потребовалась реанимация

В субботу после обеда в водных центрах - час пик. В бассейнах, на аттракционах и в саунах пярнуского спа-центра Tervise Paradiis было пару сотен посетителей. В это время и произошло несчастье - мужчину столкнули в воду с трамплина для прыжков. На поверхность воды он уже самостоятельно не выплыл.