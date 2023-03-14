ЧП и криминал
14.03.2023, 22:07

Жуткий случай в эстонском аквапарке: молодого мужчину столкнули в бассейн. Пострадавшему потребовалась реанимация

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Мужчина пробыл под водой пять минут!
Пярнуский аквапарк TERVISE PARADIIS
Пярнуский аквапарк TERVISE PARADIIS
ФОТО: PÄRNU TERVISE PARADIIS

В минувшую субботу в пярнуском спа произошел ужасный инцидент, который закончился тем, что пострадавшего мужчину пришлось реанимировать. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело, пишет Delfi.

В субботу после обеда в водных центрах - час пик. В бассейнах, на аттракционах и в саунах пярнуского спа-центра Tervise Paradiis было пару сотен посетителей. В это время и произошло несчастье - мужчину столкнули в воду с трамплина для прыжков. На поверхность воды он уже самостоятельно не выплыл.

27-летний мужчина находился в аквапарке в компании своих взрослых друзей. С трамплина его столкнула на глубину женщина. Член правления Tervise spa Яан Ратник сказал, что с трамплина людям нырять запрещено. Запрещающее объявление (на нескольких языках) находится рядом с платформой.

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