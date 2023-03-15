ПОДКАСТ | „Любой агрессор боится потерять анонимность“. Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием?

Как понять, что уже стоит вызвать полицию? Например, если соседи

кричат, стоит ли звонить вам?



Оксана Никифорова объяснила, что ничего страшного, если вызов оказался ложным. „Лучше перебдеть, чем недобдеть. Если у вас есть подозрение, что к кому-то применяется физическое насилие, кто-то страдает, то вы можете отреагировать и набрать 112. Мы приедем, проверим и тогда и вам спокойнее будет. А, может быть, вы спасете чью-то жизнь“.



Представительница полиции пояснила, что фиксируются даже те вызовы, после которых следует повторный звонок „все хорошо, ничего не случилось“, и патруль выезжает на место. „На начальном этапе жертве намного легче помочь. Лучше не доводить до апогея, обратиться раньше, когда уголовное дело может и не быть возбужденным. И очень хорошо, когда люди осознают на ранней стадии, что есть проблема, и это позволяет предотвратить тяжелые последствия. Однако, около 40% дел все равно становятся уголовными“ — поделилась статистикой Никифорова.



Что делать, если столкнулись с домашним насилием?



Никифорова посоветовала, если, есть возможность, вызвать патруль, в тот момент, когда вы стали жертвой насилия. В этом случае патруль фиксирует повреждения, если они есть, и принимает решение, что делать дальше. После этого агрессора могут забрать в полицейский участок на срок до 48 часов. Если есть необходимость, то полиция помогает жертве перебраться на время к кому-то из близких или определить на временное нахождение в женском опорном центре. Помимо этого можно обратиться в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия. И уже там окажут необходимые меры поддержки. „Даже после фиксации конкретного случая жертва не остается одна. На следующий день к ней приходит участковый, чтобы выяснить детали. В некоторых случаях он приходит не один, а с работниками социальных служб. И уже они помогают составить дальнейший план действий“ — дополнила лейтенант полиции.



„Если возможности сразу вызвать полицию нет, то нужно фиксировать акты агрессии: синяки, угрозы в переписке. Это поможет в дальнейшем иметь доказательную базу. Если присутствуют какие-то побои — их можно зафиксировать в EMO (отделение экстренной медицинской помощи - прим. ред.). Важно не бояться обратиться в полицию. Самое страшное, что может случиться с агрессором — он лишится анонимности. И чем раньше вы обратитесь, тем проще закончить эту ситуацию. Нас не стоит бояться. Вы не должны быть жертвой, вы достойны счастливой и спокойной жизни“ — резюмировала для Delfi Оксана Никифорова.