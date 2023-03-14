ФОТО | Опять пробки! Участок дороги между Гонсиори и Нарвским шоссе закрыт на ремонт

В связи с ремонтными работами последовательно будут закрыты несколько участков дороги. Ознакомиться с этапами можно на следующей карте (на карте отмечены закрываемые для движения участки и период, на который они будут закрыты):

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Строительные работы на трамвайной линии в Ванасадам начались 7 марта. Сначала будет закрыто одно направление на улице Лайкмаа и участок на улице Гонсиори. 14 марта улица Кай в районе порта будет закрыта, но будет обеспечен доступ к гавани. В начале апреля будет закрыто и другое направление улицы Лайкмаа и улицы Хобуяама.

В марте в связи со строительными работами будут изменены маршруты семи автобусов: 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. В апреле будут изменены маршруты 27 автобусных линий - почти половина из тех, что курсируют по Таллинну.

Трамвайные линии 2 и 4 будут закрыты с 17 апреля. Их заменят автобусами, маршруты которых будут изменены.

Во вторник был закрыт участок дороги между Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. Двустороннее движением по полосе 1+1 перенесено на другую сторону улицы Лайкмаа. Для пешеходов предусмотрены проходы с обеих сторон улицы.

„Хотя низкие температуры не позволили нам начать работы на этой неделе, при составлении графика работ мы учли возможные непредвиденные обстоятельства, и недельная задержка существенно не повлияет на график строительства“, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

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