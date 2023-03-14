Новости Эстонии
14.03.2023, 19:36

Соратник Айво Петерсона по выборам Олег Иванов: подозрение - полный абсурд. КаПо стала диктатурой

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Айво Петерсон и Олег Иванов в прямом эфире на „Соловьёв Live“
Айво Петерсон и Олег Иванов в прямом эфире на „Соловьёв Live“
ФОТО: Erakogu

Лидерами движения „Коос/Вместе“, известного своими прокремлевскими заявлениями, являются Олег Иванов и Айво Петерсон. Последнего из них взяли под стражу, так как он подозревается в преступлении против государства. „Это полный абсурд“, — говорит Иванов о подозрении в отношении своего коллеги и подчеркивает, что ведется работа по вызволению Петерсона из-за решетки.

„Конечно, мы оспариваем это, потому что точно знаем, что он не сотрудничал с российской разведкой“, — сказал Иванов порталу Delfi. Под „мы“ он подразумевает команду Koos, а также юристов. Он отметил, что Петерсону также назначен общественный адвокат (имя не разглашается — ред.), с которым он встретится, после чего станет ясно, начнется ли сотрудничество или нужно будет привлекать другого адвоката.

В прошлую субботу суд принял решение о заключении Петерсона и еще двух мужчин под стражу на два месяца. В КаПо подтвердили, что эти другие — Андрей Андронов и Дмитрий Роотс. Как и Петерсон, Роотс — гражданин Эстонии, а Андронов — гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Постановление об аресте еще не вступило в силу, поэтому его можно оспорить. История Иванова повторяет, что это так, по крайней мере, с Петерсоном.

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