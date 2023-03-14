Соратник Айво Петерсона по выборам Олег Иванов: подозрение - полный абсурд. КаПо стала диктатурой

„Конечно, мы оспариваем это, потому что точно знаем, что он не сотрудничал с российской разведкой“, — сказал Иванов порталу Delfi . Под „мы“ он подразумевает команду Koos, а также юристов. Он отметил, что Петерсону также назначен общественный адвокат (имя не разглашается — ред.), с которым он встретится, после чего станет ясно, начнется ли сотрудничество или нужно будет привлекать другого адвоката.

В прошлую субботу суд принял решение о заключении Петерсона и еще двух мужчин под стражу на два месяца. В КаПо подтвердили, что эти другие — Андрей Андронов и Дмитрий Роотс. Как и Петерсон, Роотс — гражданин Эстонии, а Андронов — гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Постановление об аресте еще не вступило в силу, поэтому его можно оспорить. История Иванова повторяет, что это так, по крайней мере, с Петерсоном.