„Мы получаем больше, чем отдаем“: что заставляет людей заниматься волонтерством и помогать Украине, находясь в Эстонии

„Эстонский Красный Крест объявил сбор помощи для отправки в Украину, к которому присоединился, как мне кажется, весь эстонский народ - все покупали, отдавали вещи, поддерживали финансово. По завершению сбора я волонтерил в Центре беженцев: в течение трех недель ежедневно, с утра до позднего вечера, я регистрировал людей. В первые дни было особенно трудно, каждый рассказывал свою историю. Понимание того сколько человеческих судеб искалечено - самое тяжелое для меня“.

Год назад первый адаптационный тренинг, на котором я познакомилась с другими украинками и узнала больше об Эстонии, проводил Кирилл. С 24 февраля он в качестве волонтера от Красного Креста консультировал украинцев, которые жили на корабле, присоединился к сбору гуманитарной помощи, помогал в Pagulasabi и Центре беженцев на Niine:

„Честно говоря, мне всегда нравился украинский язык. Хотя мои родители из России, я родился в Эстонии, ходил в эстонские садик и школу. Мне также нравится украинская музыка, культура и я бывал в Украине до 2022 года, но никогда не имел определенного отношения к украинскому народу - с уважением отношусь ко всем людям. В России у меня также есть друзья и знакомые, но со многими из них мы перестали общаться. К сожалению, я потерял друзей, которые не понимали или не хотели понять, что происходит. К украинцам у меня исключительно чувство любви“.

Работает в Департаменте социального страхования в Таллинне и проводит прямые эфиры с представителями государственных учреждений в одной из самых небольших Facebook-групп украинцев в Эстонии. Мы встретились для интервью в книжном магазине, а во время разговора Кирилл заметил, что с обложки книги на полке напротив на нас смотрит Зеленский.

Кирилл Бадикин (Департамент социального страхования), Мария Мачехина (Центр помощи переселенцам), Владимир Паламар (Ассоциация украинских организаций в Эстонии), Ану Ленсмент (Aitan Kaitsta) и Дарья Шаулене (Библиотека Spilno_ee) - люди, с которыми издание „Varosh“ говорило о помощи украинцам год назад - в апреле 2022 года для украинского онлайн СМИ.

В этой публикации представлены фрагменты интервью с невероятными людьми, записанные накануне 24 февраля 2023 года. Эти люди разные, кто-то родился в Эстонии, а некоторые приехали из Украины несколько лет назад, но их объединяет одно общее желание - помогать.

До того как была официально утвержденная программа адаптации от государства, Кирилл проводил адаптационные встречи по всей Эстонии. Сейчас, по его словам, такой острой необходимости в информировании нет, но в планах - продолжать консультации со специалистами и организовывать события, которые будут напоминать о том, что война продолжается и нужно делать все возможное.

К сотрудничеству с Департаментом социального страхования Кирилла пригласили в мае, а в ноябре в учреждении официально открыли отдел кризисного реагирования. Специалисты консультируют, помогают с предоставлением жилья, питания, психологической помощью, рассказывают с чего начать. Многие из команды отдела начинали как волонтеры, а теперь продолжают это дело с таким же желанием помогать.

„Конечно, бывает и не только помощь, но и неуважение иногда. Мы модерируем сообщения, чтобы поддержку получали те, кто в ней действительно нуждается. За это время столкнулись с атаками ботов, которые пытались взломать группу. По нашей просьбе эксперты провели обучение для команды группы, чтобы понимать как реагировать на такие проблемы“.

За год к группе присоединились 45,5 тысячи „друзей“, просмотров публикаций в группе насчитывается больше двух миллионов, а прямых эфиров - больше 50 тысяч, люди активно пишут и в личные сообщения. Группа даже подверглась атакам ботов:

„В начале марта чувствовалось, что информации для переселенцев недостаточно и не все обращаются в Центр беженцев. В конце месяца, напротив, информации стало слишком много, иногда противоречивой: люди пытались помочь, но опыт у каждого был разным. Поэтому мы начали делать прямые эфиры в группе с представителями государственных учреждений, биржи труда, полиции и другими, чтобы предоставлять достоверную информацию онлайн. Недавно был 24й эфир с представителем полиции на тему продления временной защиты“.

1 марта в фейсбуке была создана группа „ Друзья украинцев в Эстонии “, в которой Кирилл стал администратором по приглашению друзей :

Гордиться собой и своим народом по праву может и украинка Мария Мачехина, которая приехала в Эстонию несколько лет назад, а теперь является шеф-кондитером французской пекарни La Boulangerie. Профессионально кондитерским делом Мария начала заниматься в 2018 году, а через 3 года уже создавала десерты для ужина жюри самого престижного международного конкурса высокой кухни - „Золотой Бокюз“ в Таллинне.

„Я горжусь своим народом! Да, бывают разные ситуации, но то, как государство и местное население пытается помочь - я сам не ожидал, что эстонцы настолько сильно откликнутся. Горжусь тем, Эстония показала хороший пример: другие страны арендовали 3 корабля, чтобы помочь переселенцам, на примере того, как удалось организовать поселение людей на корабле в Таллинне, - рассказывает Кирилл, который с первых дней был волонтером на корабле, и отмечает что среди волонтеров было и много самих украинцев. - На первый взгляд мы два разных народа, но мне кажется что в действительности мы очень похожи“.

Все семейные дела за этот год отошли на второй план - это обратная сторона медали. Но родственники с пониманием относятся к этому, сейчас я пытаюсь балансировать“.

За это время я очень изменился. В душевном смысле я много вложил за этот год, проходил разное обучение, чтобы и самому не сломаться, чтобы были силы продолжать. Вокруг себя я видел много людей, которые выгорали, ведь интенсивная непрерывная помощь может очень обессилить.

„Усталости нет, есть желание помочь людям. Украинский народ защищает сейчас не только свою страну, но и всю Европу, и все должны помогать.

На вопрос чувствует ли усталость за год активной работы и волонтерской деятельности Кирилл отвечает, что ни разу не думал о том, чтобы прекратить помогать.

„Благодарных людей значительно больше и это окрыляет“, - говорит Мария, - „Да, мы интегрируемся в Эстонии, но храним в себе наше украинское сердце и за этот год мы больше украинизировались чем когда-либо. Мне принципиально важно разговаривать на украинском, с мужем мы перешли на украинский, ребенок говорит „наш“ на украинский флаг. Нам больно за всю Украину и мы объединяемся, чувствуем себя украинцами даже вдалеке от дома“.

Сейчас Центр помогает формировать сбор вещей по запросам для помощи в Украину для ВСУ, подразделений территориальной обороны на Донецком направлении, в Бахмут. Иногда приходят люди с определенными запросами, например, сбор большого количества теплой одежды для новорожденных, для отправки в Харьковскую область.

К счастью таких людей было немного, как говорит Мария, но когда помогаешь от всего сердца то и слышать, что „ты не имеешь права плакать, не имеешь права переживать, потому что ты здесь в тепле, ты не слышала этих взрывов“ - тяжело.

„Когда мы анонсировали поступление определенных вещей, люди их сразу разбирали. Потом те, кто не успел, жаловались, или говорили что мы не выполнили своих обещаний. Были и случаи, когда мы слышали что „отбираем лучшие вещи себе“ или „что это наша работа - складывать после других вещи“.

По словам Марии, в конце лета была мысль о том, что Центр нужно закрывать, уже не было такого большого запроса на вещи. Иногда возникали и недоразумения.

„Инициативу мы официально не регистрировали: все начиналось на доверии и дружбе, на искреннем желании помочь. Существование Центра сейчас держится на плечах наших волонтеров, если бы не они то, по-видимому, мы бы закрылись. Я поддерживаю работу преимущественно дистанционно, веду фейсбук группу, делаем фотоотчеты, помогаем формировать сборы“.

Кроме этого, действенным способом помощи стала и группа Центра в фейсбуке. Сейчас она насчитывает 5,5 тысячи участников, а сам Центр работает трижды в неделю.

Центр открылся 1 марта и стал первым и самым большим центром помощи от частных волонтеров в Эстонии. По словам Марии, Центр работал практически ежедневно, в день его посещали 200 - 300 людей, вещи предоставляли преимущественно эстонцы, а волонтеры (женщины из Украины) занимались приемом, сортировкой, раскладкой вещей.

„Мы делаем сетки для защитников Украины, по их запросу. Также мы корректируем цвет изделий в соответствии с погодой - например, определенное время делали белые сети, когда был снег, потом опять вернулись к естественным цветам. Сейчас смотрели новости из Бахмута, там опять холодно и снежно, возможно вернемся снова к белому“.

По ее словам, волонтеры сейчас больше концентрируются именно на создании сетей, хотя раньше планировали делать „кикиморы“ и покрытие на шлемы:

„В начале мы сравнивали площадь сделанных сетей с площадью баскетбольных, футбольных полей, но больше этого не делаем. Наши сети покрывают не поля, а объекты. Для нас более важен не размер, а качество сетей, насколько хорошо они выполняют свою функцию, защищают“, - рассказывает Ану.

Год назад меня удивило насколько организованно происходит создание маскировочных сетей благодаря „Aitan Kaitsta (Я помогаю защитить) „ - инициативе, которую основали Ану Ленсмент и Яна Ратас, и к которой присоединились люди по всей Эстонии. За два месяца было сделано около 3,5 тысяч квадратных метров сетей, а накануне 24 февраля - 20 тысяч кв м.

„Конечно, мы не делаем это ради наград. Но это помогает привлечь внимание и показать - важно не забывать, что война продолжается. Это может быть здесь, это очень близко, и мы должны быть с украинцами, потому что они делают большое дело и для нас! Мы должны поддерживать их ежедневно“ - говорит Ану.

В помещении организации Aitan Kaitsta , как в улье - все гудят и непрерывно работают над созданием маскировочных сетей. Тепло и уютно, людей много. Ану встречает меня с улыбкой: „мы как раз немного празднуем - сегодня получили награду от Президента Эстонии“. Показывает Орден Белой Звезды (The Order of the White Star V class).

По словам Марии, этот год изменил и ее личные ценности: „я больше начала ценить людей, которые есть в моей жизни. Нет больше знакомых, есть хорошо проверенные люди. Я много публиковала в соцсетях информации о поддержке Украины, русскоязычные отписывались и я не жалею. Теперь понятно кто есть кто. А я перестала чувствовать вину. Повзрослела“.

По словам основательницы библиотеки, Дарьи Шяулене, как и год назад инициатива продолжает объединять взрослых и детей вокруг чтения, хотя и идею - создать филиалы украинской библиотеки в разных городах - воплотить пока не удалось.

За год существования волонтерской библиотеки Spilno ее книжный фонд достиг 1500 книг, половина из которых - на украинском языке. Книги в библиотеке появляются как благодаря читателям, которые теперь также пересылают их из Украины, так и с помощью фандрайзинга, который организовала команда библиотеки.

„В нашей деятельности часто бывают интересные задачи. Например, сейчас есть запрос на создание маскировочных сетей для лодок. Это нетипичное задание, ведь ткань изменяет цвет от воды, а мы должны сделать объект „невидимым“. Рассуждаем сейчас, консультируемся с учеными. Продолжаем работу“.

В Aitan Kaitsta, как и раньше, открыты к сотрудничеству и любому желанию присоединиться и поддержать инициативу:

Думаю я такая же, как и год назад, но стала гораздо богаче. Не в финансовом плане, а в смысле ощущений, которые ты не можешь увидеть или пощупать, только почувствовать“.

„Этот год дал мне понимание того, как много невероятных людей меня окружает. Мой круг общения очень изменился - теперь это абсолютно другие люди, чем год назад. Раньше я никогда даже не встречала украинцев и не контактировала с военными. В моей жизни появилось очень много новых людей, которые стали моими друзьями благодаря общим целям и ценностям.

„Наша организация некоммерческая, что, я считаю, хорошо, потому что иногда деньги делают людей безумными. Есть много людей, которые поддерживают нас донатами в отдельных случаях. Нам не нужные деньги, чтобы покупать материалы для сетей - основу предоставляют рыбаки, ткань - это секонд хенд или материалы из фабрик, а все мы здесь готовы делиться своим временем“.

„Я не поддерживаю агрессивного отношения к другим людям. Открыто говорю, что наши двери открыты для всех, что нужно сеять любовь, а не враждебность. Из-за этого я сталкиваюсь с непониманием среди близких, людей, которые остались в Украине. Из-за этого не все люди готовы поддерживать меня.

В библиотеке Spilno есть книги на украинском, эстонском, английском и русском языках. За этот год Дарья не изменила своего мнения - библиотека открыта для всех, но не все разделяют ее взгляды:

Я не очень общительный человек, но за этот год познакомилась со слишком большим количеством людей, слишком много нового опыта было для меня - больше чем за всю предыдущую жизнь. В конце года я выгорела“.

„Искать финансирования - сложно. Очень трудно объяснить, что книги - это тоже важно. Когда ты постоянно ищешь возможности прорекламировать фандрайзинг, а тебе говорят что это несвоевременно, что „да, все чудесно, но нет“, руки опускаются. Сложно, когда накапливается слишком много организационных вопросов и не хватает сил заниматься тем, что нравится, творческой составляющей.

Самым сложным за этот год было искать финансирования, а самой большой поддержкой в такие моменты стали дети и взрослые, благодарные читатели, рассказывает Дарья:

„Людмила, которая проводит занятие, Катя которая рисует классные иллюстрации, и девушки которые дежурят в самой библиотеке в будни и на выходных. Есть пятеро девушек, которые занимаются организационной деятельностью и поиском финансирования. Моя подружка Катя, которая занимается учетом книг“ - рассказывает Дарья.

„Достаточно быстро стало понятно, что с существующим количеством книг филиалы не получится сделать: мы хотели распределить книги среди волонтеров в разных городах и обменивать их периодически. Зато сейчас людям из других городов мы можем отправить книги почтой“. Сейчас постоянных читателей библиотеки в Таллинне около 100, а дети - участники творческих мастер-классов библиотеки - успели подружиться за это год. Как и раньше организацией работы в Spilno на волонтерских принципах занимается целая команда:

Ассоциация украинских организаций к своему 25-летию получила возможность участвовать в проекте „Скачок развития“. Это экспертная поддержка, которая поможет Ассоциации быть и в дальнейшем надежным партнером для государственных органов Эстонии.

За год деятельности Ассоциации более двухсот волонтеров приобщились к помощи украинцам, около сотни внедорожников и микроавтобусов было закуплено и отправлено в горячие точки, собрано больше 700 тысяч евро и десятки тысяч в других валютах, количество отправленной гуманитарной помощи считается в тоннах. „Мы не имели права быть слабыми, - рассказывает Владимир. - Мы понимали нашу миссию в то время и просто делали свою работу. В наш информационный центр звонили люди из Бучи, Чернигова, Харькова, Бородянки, Гостомеля. Люди, которые были в окружении, военные. Это было трудно морально, чтобы оказывать помощь, надо было иметь внутреннюю силу, чувствовать что рядом с тобой тоже сильные люди“.

В планах Spilno - присоединиться к национальной базе библиотек в Эстонии и к системе MIRKO, продолжать наполнять библиотеку чудесными книгами, организовывать творческие мастер-классы и чтения, обустраивать пространство самой библиотеки и искренне приветствовать людей, которые готовы помогать или стать частью команды.

Мне сложно понять как можно уважать свой язык и культуру, проявляя ненависть к другому языку и культуре. Я так не могу. В этот момент я чувствую себя недостаточно украинкой, все время приходится напоминать себе кто я. Это тоже моя проблема, от которой я страдаю. Примерно так чувствую себя, как „чужой среди своих“.

Я жила в Одессе и категорически не любила украинский язык, пока училась в школе. Позже, в Киеве я услышала как живет украинский язык в повседневной жизни. Как он живет на улицах, в кафе. Впоследствии я начала иногда говорить на украинском, писать.

„Сегодня мы понимаем, что мы не только организации, которые хранят украинские традиции и развивают культурное направление. Мы также предлагаем стать частью украинского сообщества, заниматься музыкой, петь, изучать украинский язык и хранить свою культуру. Для взрослых - это возможность присоединиться к общественной работе, найти новое хобби, стать участником хора или литературного клуба, участвовать в конференциях и встречах. Важное направление у нас - работа с молодежью. Мы активизировали работу Союза украинской молодежи в Эстонии, которая входит в состав Ассоциации. Сегодня 99% деятельности Ассоциации осуществляется на волонтерских принципах и мы ищем финансирование для новых проектов и привлечения людей к сотрудничеству“.

По словам Владимира, Ассоциация продолжает следовать своей миссии - сохранять украинские традиции и развитие культуры, языка и идентичности. Есть и стремление масштабироваться.

„Наше желание - это большой украинский дом в Таллинне, где могли бы встречаться дети и взрослые. Заниматься танцами, музыкой, посещать выставки, конференции, общие встречи. До горячей фазы войны в Эстонии жили около 20 тысяч украинцев и нам уже не хватало офисного помещения для организации культурной работы, а за прошлый год прибыло еще больше 60 тысяч. Это люди, которые приходят к нам. Мы готовы взять на себя ответственность, у нас есть мечта и желание. Главное - это мир и окончание войны“.

Вероломное нападение России на Украину 24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинца и украинки. Полномасштабная война, которая развернулась в центре Европы, отозвалась в сердцах смелых и искренних людей, независимо от того, где они находились в тот момент. Независимо от того, чем они занимались и о чем мечтали. Помощь народу Украины стала частью их жизни, а для кого-то полностью эту жизнь изменила.

Год спустя организаторы волонтерских инициатив не только не завершили свою деятельность, они пытаются сбалансировать личную жизнь и поддержку других, рассуждают над оптимизацией и улучшением своих идей, привлекают людей с общими ценностями. Продолжают непрестанно обращать внимание общества - война продолжается. Спасибо им!

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