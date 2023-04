„Мы получаем больше, чем отдаем“: что заставляет людей заниматься волонтерством и помогать Украине, находясь в Эстонии

Мы получаем больше, чем отдаем

В помещении организации Aitan Kaitsta, как в улье - все гудят и непрерывно работают над созданием маскировочных сетей. Тепло и уютно, людей много. Ану встречает меня с улыбкой: „мы как раз немного празднуем - сегодня получили награду от Президента Эстонии“. Показывает Орден Белой Звезды (The Order of the White Star V class).