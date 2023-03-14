Таллинн продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь
Таллинн предлагает горожанам бесплатную юридическую помощь в рамках специальных дней консультирования, которые пройдут по графику во всех районах города. Первые консультации состоятся в эту пятницу, 17 марта, с 9 до 18 часов в районной управе Нымме.
По словам городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, город предлагает жителям такого рода юридическую помощь и консультирование уже много лет, и эта практика себя оправдала. „Права и интересы людей не должны остаться без защиты лишь по финансовым причинам, поскольку не каждый сможет оплатить услуги юриста или адвоката, - отметил Лелло. – Приглашаем на проходящие в районных управах консультации всех жителей Таллинна, которым необходима первичная консультация юриста по тому или иному вопросу“, - добавил городской секретарь.
В рамках дня бесплатной юридической помощи можно получить консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, и отвечать на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ. Также можно получить информацию о том, как при поддержке государства получить юридическую помощь на льготных условиях, а также о возможности дальнейших консультаций.
Предварительная регистрация не обязательна, но для того, чтобы консультации проходили более организованно, можно предварительно записаться по номеру телефона 688 0400. Консультации можно получить на эстонском, русском и английском языках.
Правовые консультации проходят по графику как правило с 9 до 18 часов, за исключением районов Хааберсти и Ласнамяэ (время приема указано отдельно). В районной управе Нымме прием будет проходить 17 марта на втором этаже по адресу Валдеку, 13. В управе Пыхья-Таллинна, в зале по адресу Кари, 13, консультирование пройдет 4 апреля. В Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32) прием пройдет 11 мая и 26 октября, в центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/2) прием состоится 25 мая с 9 до 17 часов. В районной управе Ласнамяэ консультирование состоится на первом этаже по адресу Палласти, 54, 29 июня с 9 до 17 и 3 августа с 10 до 18 часов. В Кристийнеской районной управе – 24 августа на первом этаже по адресу Металли, 5. В Мустамяэской районной управе – 13 сентября в белом зале по адресу Вильде теэ, 118. В районной управе Пирита – 14 ноября в большом зале по адресу Клоостри теэ, 6.
Бесплатные консультации проводит партнер города – юридическое бюро HUGO.legal.
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