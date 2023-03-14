Таллинн продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь

По словам городского секретаря Таллинна Прийта Лелло, город предлагает жителям такого рода юридическую помощь и консультирование уже много лет, и эта практика себя оправдала. „Права и интересы людей не должны остаться без защиты лишь по финансовым причинам, поскольку не каждый сможет оплатить услуги юриста или адвоката, - отметил Лелло. – Приглашаем на проходящие в районных управах консультации всех жителей Таллинна, которым необходима первичная консультация юриста по тому или иному вопросу“, - добавил городской секретарь.

В рамках дня бесплатной юридической помощи можно получить консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, и отвечать на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ. Также можно получить информацию о том, как при поддержке государства получить юридическую помощь на льготных условиях, а также о возможности дальнейших консультаций.

Предварительная регистрация не обязательна, но для того, чтобы консультации проходили более организованно, можно предварительно записаться по номеру телефона 688 0400. Консультации можно получить на эстонском, русском и английском языках.