ФОТО и ВИДЕО | Ученые и студенты приступают к разработке первого эстонского лунохода

Первым шагом является составление технико-экономического обоснования, чтобы выяснить, какой луноход может быть построен в Эстонии, и реальные пути его доставки на поверхность Луны, а также наличие интереса у эстонской промышленности и ученых в испытании своих технологий на Луне.

По словам заведующего кафедрой космических технологий Тартуской обсерватории Тартуского Университета Михкеля Паюсалу, в ближайшем будущем на Луну отправится много луноходов для научных исследований, а космическая программа НАСА „Артемида“ способствовала развитию космических технологий как в частном, так и в государственном секторах. „В долгосрочной перспективе Луна — хороший промежуточный этап в подготовке к марсианским миссиям. Так что, если мы сейчас начнем разработку лунохода в Эстонии, то позже у нас уже будут необходимые навыки и технологии, чтобы подать заявку на участие в марсианских миссиях“, — сказал Паюсалу.

Отправной точкой проекта является проект кубического спутника KuupKulgur (схожий с ESTCube), который в настоящее время разрабатывается как студенческий проект и первый прототип которого уже готов. Со стороны эстонской промышленности в настоящее время в разработке участвуют Crystalspace OÜ и LightCode Photonics OÜ, а также ведутся переговоры с другими эстонскими предприятиями об участии в этом проекте.

По словам Яана Виру – основателя предприятия Crystalspace, занимающегося разработкой космических камер – спутники, камеры и программное обеспечение и до этого разрабатывались в Эстонии, но сейчас речь идет о следующем шаге для эстонской космической отрасли. „В позапрошлом году мы вместе с несколькими эстонскими компаниями и Тартуской обсерваторией изготовили камеры для лунной миссии НАСА. Этот проект открывает эстонским технологиям более легкий путь для доступа к другим луноходам или посадочным модулям, которые отправятся на Луну или, например, на Марс, потому что технологии можно протестировать в контексте Луны еще до начала новой миссии“, — сказал Виру.