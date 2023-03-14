Таллиннские катки постепенно закрывают сезон. Успейте покататься!

По словам вице-мэра Владимира Света, с наступлением весны заканчивается и сезон работы столичных катков. „Катки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме до конца этой недели приглашают всех желающих покататься, следующей зимой мы планируем открыть катки снова, - сказал Свет. – С каждым годом все больше горожан приходит на катки, чтобы активно провести свободное время. В этом сезоне городские катки посетили в общей сложности около 107 000 раз, 34 000 раз катки посетили в рамках школьных уроков“.

Точные данные о количестве посещений станут известны после закрытия сезона, но по данным на конец февраля каток в Старом городе посетили 47 462 раз, каток в Нымме – 19 076, в Мустамяэ – 24 246, в Ласнамяэ – 15 778 раз.

Расположенный в парке Тондираба каток в Ласнамяэ, мустамяэский каток в парке Мянни и каток у Ныммеской гимназии в Нымме открыты до 19 марта включительно с 10 до 21 часа. Билет действителен один час. Подробнее: https://uisupark.ee/ru/ .

В Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме услугу оказывает предприятие HK Hall OÜ. Также в Таллинне работают катки, которые обслуживает Пиритаский спортивный центр в Пирита и каток в Ласнамяэ на стадионе Хярма.

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