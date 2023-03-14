Клиент несколько дней не может получить деньги. Swedbank: масштабных сбоев у нас нет

С изданием Ärileht связался читатель и сообщил, что начиная с 10 марта у него не поступают деньги на счет в Swedbank. „У меня есть фирма, и у фирмы все в идеальном порядке (ничего не заблокировано, не арестовано и т. д.). Клиенты, которые хотят заплатить мне по счетам, не могут этого сделать, поскольку деньги приходят обратно. К настоящему моменту ни один платеж до меня не дошел, хотя и клиенты разные, и банки“, — сказал читатель. С возвратом средств в последнее время столкнулись и другие.

По словам руководителя по связям с общественностью Swedbank Мартина Кырва, масштабных проблем с платежами у них нет. „Если клиент не получает платежи, то можно выявить причины. Для этого нужно отправить банку уведомление, и тогда мы сможем рассмотреть ситуацию более детально“, — пояснил представитель банка.

По его словам, одна из причин может крыться в неправильно указанных данных получателя (имя и номер счета не совпадают или неверное имя получателя). Также дело может быть в банке, со счета в котором был отправлен платеж.

„В случае мгновенных платежей банки добавили, например, опции, в которых клиент может указать, что платеж будет производиться только как мгновенный. Однако, если по каким-либо причинам инициировать мгновенный платеж невозможно, то платеж произведен не будет. В таком случае необходимо выяснить в банке, где был инициирован платеж, почему мгновенный платеж не прошел и при необходимости провести его как обычный“, — посоветовал Кырв.

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