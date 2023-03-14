ВАЖНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ | Эстонское государство компенсирует автобусным фирмам бесплатную перевозку детей и инвалидов
На прошлой неделе завершился судебный спор между автобусными операторами и Эстонским государством. Согласно решению суда, государство должно компенсировать четырем обратившимся в суд перевозчикам бесплатные поездки для определенных социальных групп на общую сумму почти два миллиона евро.
„В течение многих лет государство по сути обеспечивало определенные социальные группы бесплатными услугами за счет частных компаний, лишая их доходов от собственности из-за закона, противоречащего законодательству Евросоюза. Европейский суд подчеркнул, что обязанность государств компенсировать перевозчикам бесплатные проезды действует уже с 1971 года. Хотя в начале марта Департамент транспорта публично и заявил, что компенсирует всем перевозчикам понесенные начиная с 08.09.2019, т.е. в течение трех лет до решения Европейского суда, расходы, компенсации за более ранний период перевозчики лишены в связи с истечением сроков. При этом следует выразить признательность Министерству экономики и коммуникаций (МКМ) за то, что оно приняло во внимание данные после решения Европейского суда указания и во взаимодействии с перевозчиками приступило к поиску целостного систематического решения на будущее и не намерено уклоняться от обязательства по возмещению ущерба“, — прокомментировала советник Sorainen, присяжный адвокат Кадри Хяргинен, представляющая интересы Lux Express и других эстонских автобусных операторов.
Согласно вступившему в силу 9 марта постановлению суда, MKM обязано компенсировать Lux Express бесплатные поездки для определенных социальных групп на сумму 1,7 миллиона евро за период с 2016 по 2022 год. 10 марта суд подтвердил достижение компромисса и между тремя другими автобусными операторами и государством.
Адвокат Кадри Хяргинен обращает внимание перевозчиков на то, что, несмотря на решение Европейского суда о признании нормы незаконной, закон продолжает действовать, поэтому перевозчики по-прежнему имеют право требовать компенсацию за перевозку социальных групп до тех пор, пока действует закон.
„Существующий порядок компенсации особенный, и операторы, которые предъявляют требование к государству во внесудебном порядке, должны быть очень осторожны. Если административный орган, то есть Департамент транспорта или Министерство экономики и коммуникаций, в зависимости от того, в отношении кого выдвигается требование, не рассматривает претензию в установленный срок (2 месяца), то следует обратиться в суд в течение 30 дней, иначе вы потеряете все требование“, — подчеркивает Хяргинен.
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