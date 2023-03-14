Спешите: среди промышленных предприятий, которые задумываются о внедрении в производство ИИ, в марте будет распределено четверть миллиона евро

„Программа развития под руководством Технополя предлагает возможности участия как для промышленных компаний, так и для стартапов во всем их многообразии“, — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван .

Использование передовых технологий, таких как облачные технологии или приложения искусственного интеллекта, необходимо предприятиям для обеспечения устойчивости и сохранения конкурентоспособности.

„С помощью программы развития мы объединяем экспертов с компаниями, которые хотят использовать искусственный интеллект , чтобы сделать свои процессы более эффективными и тем самым повысить производительность. Компании, конечные потребители и экономика Эстонии в целом выигрывают от меняющих мир решений, созданных при поддержке искусственного интеллекта“, уверен гендиректор Технополя.

По словам генерального директора Технополя Индрека Орава, практика прошлого года показала, что в Эстонии уже сформировалось очень сильное сообщество специалистов по внедрению искусственного интеллекта, наставников и инструкторов, которые знают, как предложить реальную помощь.

Программу финансирует государство через Министерство экономики и коммуникаций, и общий размер финансирования составляет 2 миллиона евро. Сама программа стартовала в прошлом году, когда было профинансировано 11 пилотных проектов, очень разных по своему характеру, но представляющих большую ценность и имеющих влияние на экономику. 18 новых продуктов или услуг на базе искусственного интеллекта выйдут на рынок вместе с профинансированными пилотными проектами и компаниями, прошедшими программу.

Программа развития в первую очередь ориентирована на промышленные компании, а также компании, занимающиеся развитием зеленых, медицинских и энергетических сфер. Если процессы вашего предприятия (например, в производстве, управлении клиентами, разработке продуктов или где-либо еще) можно сделать более эффективными и устойчивыми с помощью решения искусственного интеллекта, то это ваш шанс продвинуться со своей идеей дальше.

Одно из предприятий, которые уже приняли участие в программе - деревообрабатывающая фирма Tarmeko Spoon.

„После использования искусственного интеллекта на линии стало ясно, что показатели, рассчитанные на этапе проекта, были занижены, а реальный результат оказался лучше, чем мы могли надеяться. Это придало нам уверенности в разработке приложений искусственного интеллекта и для последующих работ. Контакты и поддержка менторов, полученные в ходе программы, очень помогли проекту двигаться в правильном направлении“, — сказал Краав.

В рамках программы развития также задействован акселератор искусственного интеллекта, куда приглашаются компании, чьи идеи масштабируемы, чьи решения используют искусственный интеллект и нацелены как на промышленные, так и на data-интенсивные компании. Стартап Envelope успешно участвовал в акселераторе в прошлом году, и для них это был весьма успешный опыт. „Акселератор свел нас с ментором, который помог достичь потенциальных клиентов и отполировать представление продукта. Семинары акселератора по интеллектуальной собственности, маркетингу и фандрайзингу оказались очень полезными. В целом, у нас был хороший опыт работы с акселератором, и я бы порекомендовал компаниям на ранних стадиях подавать заявки на участие в акселераторе“, — сказал основатель и генеральный директор Envelope Халдун Бухари.

Будьте смелее, спешите зарегистрироваться!

В рамках программы развития организуются инфодни и семинары по искусственному интеллекту, валидируются проекты искусственного интеллекта и выбираются лучшие проекты, которые получат поддержку в размере 15 000 - 75 000 евро для реализации своей идеи. Программа акселератора гарантирует участникам грант на развитие в размере 10 000 евро.

Дополнительная информация и регистрация на семинар: ai.tehnopol.ee.

Оставьте свои данные через регистрационную форму или напишите на anu.puusaag@tehnopol.ee, если у вас есть дополнительные вопросы.

На семинаре Технополь соберет компании, у которых есть проблемы и потребности в искусственном интеллекте, с одной стороны, и поставщиков решений — с другой. Семинар имеет практическое значение, в ходе него будет проведет марафон по созданию совместного пилотного проекта, включая создание технического решения, коммерческую проверку нового решения и подготовку комплексного плана проекта. Второй день семинара посвящен презентациям и оценке пилотных проектов. Во время семинара участников поддерживают отраслевые наставники и менторы.

Семинар по искусственному интеллекту для участников бесплатный! Семинары проходят в гибридном формате — вы можете участвовать как на месте, так и через веб-трансляцию.

Основная направленность мероприятия: командная работа над созданием решения на основе искусственного интеллекта. Первый день семинара будет посвящен планированию проектов на основе ИИ: какую проблему решит ИИ, каково техническое решение, как решение повлияет на бизнес, каков график проекта, бюджет и команда. Второй день семинара будет посвящен презентациям пилотных планов проектов, оценке и распределению финансирования пилотных проектов. Все компании, которые зарегистрируются для участия в семинаре, также пройдут быструю оценку на основе ИИ, чтобы убедиться, что это именно решение ИИ. Участие в семинаре по искусственному интеллекту является обязательным условием для реализации пилотного проекта и получения финансирования в размере 15 000–75 000 евро. Добавляется самофинансирование в размере 30%. Экспертная группа предоставляет отзывы и инструкции по улучшению пилотных проектов всем участвующим командам разработчиков. Кроме того, по окончании марафона разработки экспертная комиссия выбирает проекты, которые получат финансирование для реализации пилотного проекта. В экспертную группу входят представители образования, экологии, здравоохранения и промышленности, а также профессиональных ассоциаций, университетов и научных парков.





