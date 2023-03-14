14.03.2023, 10:46
Клиент оказался прав. Комиссия по потребительским спорам аннулировала штраф за парковку, деньги следует вернуть
Защита прав потребителей: информация должна быть понятной
ФОТО: | Delfi Meedia
Комиссия по потребительским спорам аннулировала штраф по договору, выписанный фирмой AS Ühisteenused за неоплаченную парковку, так как информация о том, является ли парковка платной, была недостаточно понятной, пишет Delfi Ärileht.
20 октября 2022 года потребитель поставил свой автомобиль на парковку по адресу Л. Пуусепа в Тарту, после чего фирма Ühisteenused выписала штраф по договору в размере 30 евро. По словам потребителя, на парковке не было ни одного знака, который бы свидетельствовал, что она платная. Соответствующий знак имелся лишь на другой стороне дороги. Потребитель оплатил неустойку, но обратился в комиссию по потребительским спорам, чтобы выяснить, является ли парковка в том месте, где он оставил автомобиль, платной.