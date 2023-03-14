Клиент оказался прав. Комиссия по потребительским спорам аннулировала штраф за парковку, деньги следует вернуть

20 октября 2022 года потребитель поставил свой автомобиль на парковку по адресу Л. Пуусепа в Тарту, после чего фирма Ühisteenused выписала штраф по договору в размере 30 евро. По словам потребителя, на парковке не было ни одного знака, который бы свидетельствовал, что она платная. Соответствующий знак имелся лишь на другой стороне дороги. Потребитель оплатил неустойку, но обратился в комиссию по потребительским спорам, чтобы выяснить, является ли парковка в том месте, где он оставил автомобиль, платной.