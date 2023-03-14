14.03.2023, 07:12
Полиция просила помощи в поисках 13-летней девочки(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 13 марта, полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшей в школу из своего дома в волости Харку 13-летней девочки.
Он пошла утром в школу, но на уроки не явилась. Девочка оставила ранец в раздевалке и ушла из школы.
Примерно в полдень девочку видели в центре Юлемисте. Домой она к вечеру не вернулась. Родителям не удалось выйти с ней на связь, так как ее телефон находится дома.
Подобный случай с девочкой произошел в прошлую пятницу. Полиция нашла ее в Пярну, благодаря полученной от внимательного гражданина информации.
Сегодня утром полиция сообщила, что девочка вернулась домой и с ней все хорошо.
Всех, кто видел Арабеллу, полиция просит позвонить по номеру 112.