УТОЧНЯЕМ | Что известно о финансовых проблемах НКО „Слава Украине“?

Rotary, Cobalt, T1, Riigikaitse Edendamise SA, Bolt, Krimelte, Xolo, Nordecon Betoon, G4S, Genteel, Oma Grupp, Chemi-Pharm, Tiki-Treiler, Orkla, Hansabuss, Semetron, SA Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Nutrimedical OÜ, Telia, Elisa, Tele2, Rethink, Outl1ne, Aku, Baltic ID, Entigo, Merko, All For Victory, Stallion, 3 Commas, Hansagrupp, Warmeston, Eesti Autorite Ühing, Plaat Detail, Spetselektroodi AS, Waldec, Kawe, Bogfox OÜ, Bonaares OÜ, Postimees, Ludus Holdings, HansaAssets, Eventornado, Ecobirch, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Reach-U, Scania.