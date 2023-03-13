УТОЧНЯЕМ | Что известно о финансовых проблемах НКО „Слава Украине“?

В чем суть проблемы?

Совет некоммерческого объединения „Слава Украине“ (MTÜ Slava Ukraini), которое занимается помощью Украине, принял решение организовать проверку в связи с подозрением в нецелевом использовании средств в организации.

С целью уточнения возникших вопросов исполнительному директору НКО было предложено предоставить дополнительную документацию: выявленные в ней данные вызвали сомнения в надежности двух украинских партнеров. Проблема возникла именно на украинской стороне. По данным ERR, подозрения могут касаться проектов, связанных с посылками, собранными в рамках кампании Lootuse jõulud Ukrainas („Рождество надежды“) и отправкой так называемых партизанских машин скорой помощи в Украину.

Как давно существует эта проблема?

По данным Delfi, исполнительный директор НКО Йоханна-Мария Лехтме должна была представить уточняющие финансовые вопросы документы еще 3 марта. Таким образом, консультативный совет организации рассматривал их более недели, прежде чем проинформировать общественность о возникших проблемах.

О какой сумме идет речь?

Неизвестно. Похоже, что до 20 марта никакой информации от НКО „Слава Украине“ не поступит, пока не будет проведена внешняя аудиторская проверка и финансовый аудит. Специалистов для этих целей пока не нашли.

Задействованы ли какие-либо государственные учреждения?

На данный момент это внутреннее расследование НКО „Слава Украине“. Полиция на данный момент не вовлечена в это дело никоим образом.

Что будет дальше?

Более подробно об этой истории можно будет говорить, вероятно, только 20 марта, когда состоится очередное заседание консультативного совета НКО, после которого общественности, по всей видимости, станут известны новые факты о произошедшем.

Вместе с тем вчера консультативный совет решил, что с целью обеспечения более профессионального управления НКО необходимо расширить состав правления (в которое в настоящее время входит только Лехтме) и создать внутреннюю структуру для проведения ревизии.