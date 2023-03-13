Генерал, который отстоял свободу и умер в тюрьме. 70 лет со дня кончины Йохана Лайдонера(5)
Он пас коров на хуторе в Вильяндимаа и с отличием окончил престижную Николаевскую военную академию в Петербурге, привел вооруженные силы молодой Эстонской Республики к победе в Освободительной войне и организовал переворот, приведший к началу „эпохи безмолвия“, был официальным гостем на коронации британского монарха и умер в печально известном Владимирском централе. Жизнь Йохана Лайдонера, одного из всего двух военных, включенных в список 100 великих деятелей Эстонии ХХ века, была полна драматических поворотов и могла бы стать основой для захватывающего сериала. В день, когда исполняется 70 лет со дня смерти генерала Лайдонера, RusDelfi вспоминает страницы его биографии.
Будущий генерал родился 12 февраля 1884 года в совсем не военной семье зажиточных крестьян на хуторе Раба (в районе современной деревни Вардья, муниципалитет Вийратси, уезд Вильяндимаа). В 10 лет с семьей переехал в Вильянди, где в 1900 году окончил школу. Для эстонцев в Российской империи того времени армия была одним из наиболее перспективных социальных лифтов, но с первой попытки, что интересно, Йохана на военную службу не взяли - из-за „недостаточного охвата грудной клетки“. Чтобы улучшить физическую форму Лайдонер год поработал на ферме в Сант-Петербургской губернии, где его дядя служил управляющим. Успешно пройдя в 1901 году медкомиссию, Лайдонер начал военную карьеру, которая долгое время шла более чем успешно: в 1905 году с лучшим среди сокурсников результатом окончил Виленское юнкерское пехотное училище, в 1912 году - с отличием (по первому разряду) Императорскую военную академию в Санкт-Петербурге. Во время учебы, в 1911 году, он женился на представительнице польского дворянского рода Марии Антоновне Крушевской (1888-1978), которая стала его верной спутницей до конца жизни.
Начавшаяся вскоре Первая мировая война позволила Лайдонеру к 32 годам дослужиться до подполковника и заслужить репутацию одного из лучших офицеров в штабе главнокомандующего армиями российского Западного фронта. При этом он не был только „кабинетным“ военным, например, в октябре 1914 года был награжден Георгиевским оружием за храбрость, проявленную во время разведки боем в нынешней Восточной Польше.
После свержения монархии в феврале 1917 года российское Временное правительство разрешило создание национальных частей, и именно Лайдонеру в конце того же года поручили командовать формирующуюся Эстонскую дивизию. Однако уже в феврале 1918 года временно пришедшие к власти в Ревеле большевики распустили все эстонские военные части. Лайдонер уехал в Петроград, где действовал как представитель Эстонского временного правительства, в то время действовавшего нелегально в условиях германской оккупации. В это время он с интересом следил за установлением в России большевистского режима и формированием Красной армии, в войну с которой ему пришлось вскоре вступить.
После ухода немцев Лайдонер в декабре 1918 года вернулся в Таллинн, стал в чине полковника (с января 1919-го, после освобождения Тарту и Нарвы - генерал-майора) главнокомандующим Эстонской армией и возглавлял ее на протяжении всей Освободительной войны. Его главными заслугами считается создание эффективной системы управления войсками и предложение о формировании добровольческих батальонов по территориальному принципу. После победы в 1920 году Лайдонер подал в отставку, решив сосредоточиться на политической карьере в Рийгикогу. Он также представлял Эстонию в Лиге Наций, причем пользовался таким авторитетом, что в 1925 году возглавил комиссию по решению пограничного спора между Турцией и Ираком. В декабре 1924 года, во время попытки большевистского переворота, Лайдонер на время вернулся на пост главнокомандующего и помог отстоять демократию.
Со временем, однако, генерал все больше разочаровывался в эстонской политике. В 1929 году он отказался от места в Рийгикогу, посвятив некоторое время своей усадьбе в Виймси, а также общественной деятельности (он возглавлял скаутскую организацию Noored Kotkad, а также Эстонский олимпийский комитет). Во время начавшегося в Эстонии в в 1933 году политического кризиса Лайдонер сначала поддержал движение вапсов (ветеранов Освободительной войны), требовавшее принятия новой Конституции. Вскоре однако его отношения с лидерами вапсов, придерживавшимися крайне правых идей, испортились. В феврале 1934 года вместе Константином Пятсом, исполнявшим обязанности Государственного старейшины, Лайдонер произвел военный переворот и вернулся на пост главнокомандующего вооруженными силами. Генерал, владевший несколькими иностранными языками и известный в Европе, в некоторых случаях представлял страну на международной арене, например, на похоронах британского короля Георга V и коронации Георга VI (в 1936-1937 годах).
С началом Второй мировой войны Эстония, как и другие страны Балтии, оказалась зажата между гитлеровским Третьим рейхом и сталинским СССР. В этих условиях Лайдонер, в отличие от событий 20-летней давности, потерял веру, что страна сможет отстоять независимость. 26 сентября 1939 года на заседании комиссий Государственной думы (Riigivolikogu) по вопросу о заключении договора с СССР Лайдонер безоговорочно поддержал этот проект. В противном случае, по его словам, страну ждало неминуемое военное поражение: „С сухопутными силами мы могли бы еще кое-как справиться. Что же касается военной авиации, то Россия имеет, что против нас послать. Наши военно-воздушные силы очень малочисленны [...]. Есть ли у нас надежда на помощь? Скажу определенно, что мы ее сейчас ниоткуда не получим [...]. Кроме того сейчас никто не захочет помогать нам, т.к. это втянуло бы его в конфликт, в то время как общим стремлением является – остаться в стороне. Сейчас – все эгоисты“. Надеясь выиграть время, Лайдонер после заключения договора в декабре 1939 года посетил Москву, где встречался со Сталиным и даже подарил ему свою фотографию с дружеской надписью.
Однако что-то изменить такие символические жесты не могли. После предъявления 16 июня 1940 года ультиматума СССР Эстонии генерал на заседании правительства заявил: „Помощи ждать неоткуда [...] Многие из нас погибнут на поле битвы. Но долго ли мы продержимся в этой неравной схватке? Думаю, недолго, и результатом будет то, что эстонское государство и народ погибнут. Имеем ли мы право толкать свой народ на безнадежную войну? Думаю, что нет“. Курс, избранный в 1939-1940 годах Лайдонером и Пятсом, до сих пор остается предметом споров историков, вызывая противоречивые оценки.
Сам Лайдонер с женой (их единственный сын погиб в 1928 году) уже в июле 1940 года был арестован и выслан вглубь России, в Пензу, где содержался под негласным надзором властей. Уникальный источник, позволяющий понять, что занимало мысли Лайдонера в пензенской ссылке - записи его бесед весной 1941 года с бывшим сослуживцем по российской армии, который был подослан к нему как тайный агент НКВД. В разговорах заметно, что генерал явно соскучился по общению и охотно делился со старым знакомым, в котором не подозревал агента спецслужбы, своими мыслями по разным темам: от военной кампании вермахта против Югославии до состояния коммунального хозяйства и торговли Пензы (как не обратить внимание, например, на жалобы Лайдонера на наспех построенные дома и уличное покрытие, которое начинает буквально сразу приходить в негодность) или положения советских женщин. Говоря об оккупации Эстонии СССР, Лайдонер настаивал, что иного выхода не было, поскольку попытка сопротивления привела бы к огромным жертвам среди эстонцев.
После нападения Гитлера на СССР 28 июня была арестована жена Лайдонера, а 26 июля - и сам генерал. Более 10 лет провел он в статусе подследственного в тюрьмах НКВД в Кирове и Иванове. Лишь 16 апреля 1952 года он был приговорен к 25 годам заключения „за активную контрреволюционную и антисоветскую деятельность“. Пожилого генерала этапировали в пресловутый Владимирский централ, где он скончался 13 апреля следующего года, на 8 дней пережив своего главного палача, Сталина. Его предполагаемая могила находится у тюремной ограды, в 90-е годы там установили мемориальную доску. В самой Эстонии память о Лайдонере поставлен конный памятник в Вильянди, а на монументе в Виймси он изображен вместе с женой. В его бывшем имении сейчас действует мемориальный музей генерала, а также Эстонский военный музей.