Внимание! В ближайшее время в услугах Telia могут наблюдаться перебои
В марте Telia проводит масштабные работы по развитию сети, из-за которых по ночам в различных регионах Эстонии возможны краткосрочные помехи при использовании мобильной связи, домашнего интернета и ТВ-услуг Telia.
Работы по развитию пройдут с 13 марта по 24 марта. Работы проводятся по ночам в период 02:00-06:00, чтобы как можно меньше тревожить клиентов. Во время работ использование вышеуказанных услуг может быть нарушено сроком до часа.
Telia напоминает, что во время нарушений мобильной связи в чрезвычайных ситуациях можно звонить на номер 112 через сети других операторов. Для этого перед звонком следует вынуть из телефона SIM-карту или перезагрузить телефон и вместо введения PIN-кода позвонить на номер службы спасения.
Работы проводятся по очереди в разных регионах, поэтому в разные даты работы влияют на разные регионы.
В период с 13 марта по 16 марта, работы по развитию сети влияют на следующие регионы:
13 марта
Таллинн: Сикупилли, Соодевахе
Харьюмаа: Кехра, Мури, Каберла, Неэме, Раудоя, Аэгвийду, Расивере
Рапламаа: Хагуди, Кодила, Кайу, Хельда, Кехтна, Каэрепере, Каэва, Лелле, Куусику, Адила, Ярваканди, Эйдапере
Ярвамаа: Кяру, Вяэтса, Пайде, Пурди
Тартумаа: Ропка, Карлова
Ида-Вирумаа: Оанду, Вяйке Пунгерья
14 марта
Таллинн: Хааберсти, Вяйке-Ыйсмяэ, озеро Харку
Ляэнемаа: Роослепа, Дирхами, Пюркси, Паслепа, остров Вормси
Тартумаа: Кюлитсе, Яристе, Ильматсалу, Мярья, Пухья
15 марта
Таллинн: Сяэзе, Сийли, Тонди, Лийва
Харьюмаа: Ватсла, Карьякюла, Кейла, Йыгисоо, Лауласмаа, Клоога, Клоогаранна, Лехола, Охту, Руссу, Падизе, Кыммасте, Вихтерпалу, Кяэсалу
Ида-Вирумаа: Силламяэ, Пюхайыэ
Тартумаа: Элва, Этсасте, Пангоди, Кайми
Ляэнемаа: Варику, Сельякюла, Ристи, Паливере, Кирна, Энивере, Йыгисоо, Лайкюла, Колувере, Таэбла, Хаапсалу
16 марта
Сааремаа: Сааремаа, Курессааре
Валгамаа: Отепя, Кяэрику, Тыутси, Койгу
Тартумаа: Хелленурме
Ярвамаа: Оллепа
Вильяндимаа: Выхма, Кангруссааре, Колга-Яани, Ойсу
Ида-Вирумаа: Мустанина, Кунингакюла, Аувере, Пагари, Кийкла, Сиргала, Йыхви, Тякуметса, Тойла, Вока, Пермискюла
Ляэне-Вирумаа: Карну, Мындавере, Вызупере, Колгакюла, Лаули, Пихласпеа
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