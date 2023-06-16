16.06.2023, 16:12
Пропавший в Тартумаа 16-летний мальчик найден(1)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
16-летний Стив, который после проведенных дома выходных не вернулся в Расположенный в Тартумаа учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии, найден.
Юноша должен был вернуться в учебный центр утром 12 июня, но не сделал этого. По словам близких, он вместе с друзьями мог находиться в районе Тарту и Выру.
16 июня поступило сообщение, что мальчик найден.
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