ЧП и криминал
16.06.2023, 16:12

Пропавший в Тартумаа 16-летний мальчик найден

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

16-летний Стив, который после проведенных дома выходных не вернулся в Расположенный в Тартумаа учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии, найден.

Юноша должен был вернуться в учебный центр утром 12 июня, но не сделал этого. По словам близких, он вместе с друзьями мог находиться в районе Тарту и Выру.

16 июня поступило сообщение, что мальчик найден.

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