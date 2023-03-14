ИНТЕРВЬЮ | Вице-канцлер министерства юстиции Райт Куузе: тюрьма напрямую не делает никого лучше

На официальном сайте сказано, что целью работы с заключенными является их ресоциолизация. По этой логике все преступники, вышедшие из тюрьмы должны исправиться и больше не попадать обратно. Однако в 2022 году 79% заключенных находились в тюрьме как минимум во второй раз.

К сожалению, это иллюзия. К тому моменту, когда преступники получают свое наказание, у них уже есть криминальный опыт. Это значит, что незаконные действия – это часть их жизни. Исправить это не так уж просто, хотя мы и стараемся. Например, работаем над их образованием, помогаем с дальнейшим трудоустройством и т.д. Но часто к нам попадают люди с зависимостью. И решить такое в течение месяцев или даже нескольких лет – бывает крайне сложно. К тому же после выхода на свободу они возвращаются в привычную криминогенную среду и продолжают общаться с людьми из прошлого.