Напоминаем! Заканчивается прием ходатайств о назначении школы по месту жительства в Таллинне

По данным регистра народонаселения Эстонии, в Таллинне в этом году 4800 детей достигают школьного возраста. Заявления о назначении ребенку школы по месту жительства могут до 15 марта 2023 года предоставить родители, проживающие в Таллинне по данным регистра народонаселения Эстонии.

Ходатайствовать можно через интернет на странице ekool.eu , в бумажном виде заявления принимают в Таллиннском департаменте образования (Эстония пст, 5а). Все заявления вне зависимости от формы подачи будут рассматриваться с 16 марта.

Если заявление подано через eKool, родитель получит информацию о назначенной школе по адресу электронной почты не позднее 20 мая. Если заявление подано на бумаге, ответ будет отправлен на указанный в регистре народонаселения почтовый адрес, по которому зарегистрирован ребенок.

При назначении места в школе департамент основывается на законе об основном и гимназическом образовании, также учитывается действующий в Таллинне порядок, в расчет принимается в первую очередь близость школы к дому, обучение братьев и сестер в той же школе, при возможности также учитываются предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество мест в школе, то учитывается время регистрации данных о месте жительства в регистре народонаселения.

Ходатайство дает Таллиннскому департаменту образования необходимую для назначения школы информацию о предпочтительном языке обучения и о том, учатся ли уже в той же школе братья и сестры будущего первоклассника. Если ходатайство не будет представлено, школа будет назначена Таллиннским департаментом образования на основании адреса, в соответствии с данными регистра народонаселения.

По желанию родителей в школу может поступить и 6-летний ребенок. В этом случае родителю к заявлению нужно прикрепить подтверждающий готовность ребенка к обучению в школе документ. Оповестить департамент образования в этом случае следует не позднее 1 мая 2023 года.