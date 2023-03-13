Продавец энергии презентовал новый электропакет, который на 31% дешевле универсальной услуги

С запуском универсальной услуги в октябре прошлого года государство дало важный сигнал, что потребители не останутся наедине с проблемой роста цен на энергию. Потребителям универсальной услуги и всех рыночных электропакетов государство до 31 марта компенсирует с цены потребленной электроэнергии 5 сентов/кВтч (без налога с оборота) при условии, что потребитель сам платит 8 сентов/кВтч (без налога с оборота). И хоть с апреля государственная компенсация пропадет, эта система себя оправдала и помогла потребителям в период очень высоких цен на электричество, особенно в IV квартале прошлого года.

„На сегодняшний день рынок электричества вновь значительно изменился и цена универсальной услуги больше не является для бытового потребителя самым выгодным решением“,- сказал председатель правления Elektrum Eesti OÜ Андрус Лийванд.

Из электропакетов свободного рынка потребитель в принципе может выбрать между решениями с биржевой ценой Nord Pool или с фиксированной ценой.

„При биржевых ценах важно помнить, что единственная цена, в которой можно быть уверенным это цена, действовавшая в прошлом, а в отношении будущих цен по-прежнему существуют различные переменные, из-за которых сложно дать более точные оценки: погодные условия, реально доступный производственный ресурс восстановимой энергии, экономическая среда, цена на природный газ и наполненность к предстоящей зиме газовых хранилищ в Европе, геополитические сценарии и т.д. Для управления и направления своего потребления в сторону периода с более низкими ценами пакет с биржевыми ценами по-прежнему подойдет лучше всего“, - сказал Андрус Лийванд.

Предприятие предлагает два альтернативных электропакета с фиксированной ценой.