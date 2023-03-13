Продавец энергии презентовал новый электропакет, который на 31% дешевле универсальной услуги(2)
Elektrum предлагает эстонским бытовым потребителям новый экономичный электропакет, который на 31% дешевле действующей Универсальной услуги.
С запуском универсальной услуги в октябре прошлого года государство дало важный сигнал, что потребители не останутся наедине с проблемой роста цен на энергию. Потребителям универсальной услуги и всех рыночных электропакетов государство до 31 марта компенсирует с цены потребленной электроэнергии 5 сентов/кВтч (без налога с оборота) при условии, что потребитель сам платит 8 сентов/кВтч (без налога с оборота). И хоть с апреля государственная компенсация пропадет, эта система себя оправдала и помогла потребителям в период очень высоких цен на электричество, особенно в IV квартале прошлого года.
„На сегодняшний день рынок электричества вновь значительно изменился и цена универсальной услуги больше не является для бытового потребителя самым выгодным решением“,- сказал председатель правления Elektrum Eesti OÜ Андрус Лийванд.
Из электропакетов свободного рынка потребитель в принципе может выбрать между решениями с биржевой ценой Nord Pool или с фиксированной ценой.
„При биржевых ценах важно помнить, что единственная цена, в которой можно быть уверенным это цена, действовавшая в прошлом, а в отношении будущих цен по-прежнему существуют различные переменные, из-за которых сложно дать более точные оценки: погодные условия, реально доступный производственный ресурс восстановимой энергии, экономическая среда, цена на природный газ и наполненность к предстоящей зиме газовых хранилищ в Европе, геополитические сценарии и т.д. Для управления и направления своего потребления в сторону периода с более низкими ценами пакет с биржевыми ценами по-прежнему подойдет лучше всего“, - сказал Андрус Лийванд.
Предприятие предлагает два альтернативных электропакета с фиксированной ценой.
Например, самый новый электропакет Elektrum Kaljukindel klõps подходит для бытовых потребителей, которые предпочитают более короткое фиксирование цены, но не хотят каждый месяц или каждый час следить за ценами на электричество (в случае с пакетом по биржевой цене). Пакет Kaljukindel klõps дает потребителю гарантию цены на 1 календарный квартал (на 3 месяца). Предел цены - это цена универсальной услуги. Кроме этого пакет включает расширенную страховку на случай поломок электрических бытовых приборов и услуги помощи по дому. Это пакет с бессрочным периодом договора, цена первых 3 месяцев пакета составляет 13,62 сентов/кВтч (что на 31% ниже цены универсальной услуги) и месячную плату по специальной цене лишь 1,85 евро. Цена на следующий квартал публикуется не позднее 14 дней до окончания предыдущего квартала для договорных клиентов в среде самообслуживания Elektrum. Кроме того, у пакета нет платы за прекращение договора и договор можно прекратить в любой момент.
Хорошую надежность, как обещает Elektrum, обеспечивает и шестимесячный фиксированный электропакет Väike klõps, который также не содержит платы за прекращение договора. Договорная цена заключенного с апреля пакета Väike klõps (6 месяцев) со срочным периодом договора составляет 14,43 сентов/кВтч и месячная плата 1,85 евро.
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