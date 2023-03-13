ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имеет ли работодатель право выдвигать в объявлении требование „эстонский язык в качестве родного“?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации, придерживаться принципа равного обращения и поощрять равенство. Если в объявлении о приеме на работу приводится требование „эстонский язык в качестве родного“, то это может указывать на дискриминацию по национальному признаку. Правильнее было бы в качестве языковых требований приводить уровень владения языком, необходимый для конкретной работы (например, знание эстонского языка на уровне C1).

Если работа требует знания определенного иностранного языка, то работник при поступлении на работу должен это знать, и, исходя из этого, принять решение относительно того, поступать ли на эту работу.

Перед вступлением в трудовые отношения работник убеждается, что предлагаемая должность ему подходит. Работодатель в свою очередь следит за тем, чтобы работник, его навыки и способности соответствовали данной должности. Кроме того, перед заключением трудового договора стороны обсуждают наиболее важные условия работы. По итогам переговоров подписывается трудовой договор, который является обязательным к исполнению для обеих сторон. В течение испытательного срока работодатель имеет возможность оценить, соответствуют ли знания, навыки, умения и личные качества работника уровню, необходимому для выполнения работы.

Если работа требует знания определенного иностранного языка, то работник при поступлении на работу должен это знать, и, исходя из этого, принять решение относительно того, поступать ли на эту работу. В ходе трудовых отношений работодатель может требовать от работника знаний, вытекающих из специфики работы. Однако когда трудовые отношения уже действуют, нельзя выдвигать совершенно новые требования.

Во время действия трудовых отношений работодатель может потребовать владения языком в случае, если это требование вытекает из закона.

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