ГРАФИК | Экспорт и импорт в Эстонии за год уменьшились(1)
По данным Департамента статистики, экспорт и импорт товаров в январе 2023 года уменьшился в текущих ценах по сравнению с тем же месяцем 2022 года соответственно на 9% и 1%. В текущих ценах товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в январе был на 127 миллионов больше, чем годом ранее, и достиг 272 миллиона евро.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что хотя импорт и экспорт древесины и изделий из древесины, а также сырья и продукции химической промышленности также уменьшился, все же более всего на уменьшение экспорта и импорта в январе повлияло заметное уменьшение импорта и экспорта минерального топлива. „Если рассматривать текущие цены, то по сравнению с январем прошлого года в этом году экспорт минерального топлива уменьшился на 55% и импорт — на 44%. Уменьшился как экспорт электроэнергии в Латвию и его импорт из Финляндии, так и импорт различной минеральной продукции из России и Беларуси“, — добавила Леппметс.
Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование (на 202 миллиона евро), древесину и изделия из древесины (на 183 миллиона евро), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (на 168 миллионов евро). Больше всего уменьшился экспорт минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла и электроэнергии (на 174 миллиона евро), сырья и продукции химической промышленности, в т. ч. удобрений (на 37 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины, в т. ч. распиленной вдоль волокон древесины (на 14 миллионов евро). По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 38 миллионов евро). Кроме того, увеличился экспорт транспортных средств (на 21 миллион евро), а также машин и механического оборудования (на 11 миллионов евро). Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась почти на том же уровне, что и в прошлом году, и в январе этого года составила 67%.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в январе была Финляндия (18% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (11%) и Швеция (11%). В Финляндию и Швецию ввозили больше электрооборудования, а в Латвию — минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии. Экспорт уменьшился как в страны ЕС (6%), так и в страны за пределами ЕС (18%). Более всего уменьшился экспорт в Нидерланды, Соединенные Штаты Америки и Латвию, и увеличился в Финляндию, Нигерию и Швецию.
Из товаров в январе более всего импортировали электрооборудование (на 231 миллион евро), а также минеральную продукцию (на 193 миллиона евро) и транспортные средства (на 191 миллион евро). Более всего, т. е. на 155 миллионов евро, уменьшился импорт минеральной продукции, в т. ч. различных масел и электроэнергии, на 28 миллионов евро — древесины и изделий из древесины, в т. ч. распиленной вдоль древесины, на 27 миллионов евро — сырья и продукции химической промышленности, в т. ч. удобрений, и на 26 миллионов евро — металла и изделий из металла, в т. ч. листового проката. В то же время больше всего в Эстонию увеличился импорт электрооборудования (на 46 миллионов евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 35 миллионов евро) и транспортных средств (на 23 миллиона евро).
Больше всего товаров в Эстонию ввозилось из Финляндии (14% от общего объема импорта Эстонии), Латвии (11%) и Германии (11%). Из Финляндии и Латвии более всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии — транспортные средства. Доля товарообмена со странами Европейского союза в импорте Эстонии в январе составила 79%, в том числе импорт из стран еврозоны составил 60% от общего объема импорта Эстонии. Более всего уменьшился импорт из стран за пределами Европейского союза, в т. ч. из России и Белоруссии (из обеих стран на 95%), импорт увеличился из государств-членов Европейского союза, в т. ч. Германии, Польши и Латвии.
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