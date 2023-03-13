ГРАФИК | Экспорт и импорт в Эстонии за год уменьшились

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что хотя импорт и экспорт древесины и изделий из древесины, а также сырья и продукции химической промышленности также уменьшился, все же более всего на уменьшение экспорта и импорта в январе повлияло заметное уменьшение импорта и экспорта минерального топлива. „Если рассматривать текущие цены, то по сравнению с январем прошлого года в этом году экспорт минерального топлива уменьшился на 55% и импорт — на 44%. Уменьшился как экспорт электроэнергии в Латвию и его импорт из Финляндии, так и импорт различной минеральной продукции из России и Беларуси“, — добавила Леппметс.

Из товаров в январе больше всего экспортировали электрооборудование (на 202 миллиона евро), древесину и изделия из древесины (на 183 миллиона евро), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (на 168 миллионов евро). Больше всего уменьшился экспорт минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла и электроэнергии (на 174 миллиона евро), сырья и продукции химической промышленности, в т. ч. удобрений (на 37 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины, в т. ч. распиленной вдоль волокон древесины (на 14 миллионов евро). По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 38 миллионов евро). Кроме того, увеличился экспорт транспортных средств (на 21 миллион евро), а также машин и механического оборудования (на 11 миллионов евро). Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта осталась почти на том же уровне, что и в прошлом году, и в январе этого года составила 67%.