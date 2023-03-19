19.03.2023, 20:30
Дилемма: нужно ли оставаться „овощем“, жизнь которого зависит от аппаратов(30)
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Прежде чем задумываться о легализации эвтаназии и ассистированного суицида, необходимо решить вопросы, связанные с завещанием пациента. Однако их решение затягивается, пишет издание Eesti Päevaleht.
В Эстонии вопрос, как быть с последней волей пациента, по-прежнему остается нерешенным. В какой-то мере его поможет решить завещание пациента, в котором он укажет, что необходимо будет сделать, если он окажется в тяжелом состоянии и не сможет выразить свою волю. До того как мы придем к возможной легализации ассистированной эвтаназии, необходимо решить вопрос с последней волей пациента. Проведенный недавно в Эстонии опрос, касающийся эвтаназии и ассистированного суицида, показал, что отношение врачей изменилось кардинально.