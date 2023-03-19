Дилемма: нужно ли оставаться „овощем“, жизнь которого зависит от аппаратов

В Эстонии вопрос, как быть с последней волей пациента, по-прежнему остается нерешенным. В какой-то мере его поможет решить завещание пациента , в котором он укажет, что необходимо будет сделать, если он окажется в тяжелом состоянии и не сможет выразить свою волю. До того как мы придем к возможной легализации ассистированной эвтаназии, необходимо решить вопрос с последней волей пациента. Проведенный недавно в Эстонии опрос, касающийся эвтаназии и ассистированного суицида, показал, что отношение врачей изменилось кардинально.

Катрин Элмет, врач отделения интенсивной терапии Клиникума Тартуского университета, анестезиолог и член комитета по этике Союза врачей, открыто заявляет, что цинично легализовать эвтаназию и ассистированный суицид в стране, в которой отсутствует общедоступная сеть паллиативного лечения, отказ от поддерживающей терапии отождествляется с умерщвлением, воля человека, утратившего способность принимать решение относительно собственного лечения, неизвестна и слишком многие члены общества не способны мириться с тем, что человек смертен. При этом Катрин Элмет вовсе не является противником эвтаназии и ассистированного суицида, она считает, что необходимо привлекать внимание общества к этим вопросам, следить за тем, как меняется отношение общества. „Прежде чем мы законодательно решим вопросы, касающиеся прекращения жизни по требованию, предстоит пройти длинный путь“, - сказала она.