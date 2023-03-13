Латышка Остапенко о лишении госфинансирования из-за россиян: если не буду играть, нужно уходить из тенниса(1)
Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала то, что ее лишили госфинансирования, потому что она играет на одних турнирах с россиянками и белоруссками.
„Я ничего не могу сделать, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть какие-то другие турниры“, - полагает Остапенко.
„Если я не буду играть турниры, то мне нужно уходить из тенниса. Но я не буду этого делать, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, ситуация вот такая“, - приводит слова спортсменки womenstennisblog.com.
В текущем рейтинге WTA Алена Остапенко занимает 25-е место. Сейчас рижанка выступает на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге она победила белоруску Александру Саснович (44-я) - 7:5, 3:6, 6:2. В 1/16 финала Остапенко предстоит матч против чешки Петры Квитовой (15-я), пишет Rus.delfi.lv.
Ранее Олимпийский комитет Латвии прекратил финансирование Алены Остапенко из-за участия в турнирах с теннисистками из России и Беларуси. Также финансирования лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуйиньш и Кристс Нейландс.
В частности, в марте за февраль Остапенко лишилась поддержки госфинансирования в размере 1700 евро, Скуйиньш - 300 евро, Нейландс - 200 евро.
В феврале министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила о недопустимости господдержки спортсменов, выступающих на одних турнирах с россиянами и белорусами.
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