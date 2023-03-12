Хватит переплачивать! 300 000 человек недовольны универсальной услугой, на рынке появились новые дешевые пакеты(8)
На прошлой неделе фирма Alexela заявила, что так как 300 000 клиентов в Эстонии недовольны универсальной услугой, они решили прийти на помощь государству и вывели на рынок новый пакет: более выгодный, чем универсальная услуга, и при этом менее рискованный, чем биржевой пакет. И при желании от него можно быстро и без штрафов отказаться. „МК-Эстония“ узнала, что об этом думают их конкуренты, и какой пакет сейчас – самый выгодный.
Представители Alexela утверждают, что им постоянно звонят клиенты, которые недовольны универсальной услугой, и интересуются, какие еще есть выгодные возможности. И поэтому они решили вывести на рынок новый пакет.
„Напряжение уже некоторое время витало в воздухе, биржевая цена на электроэнергию упала, люди чувствуют, что универсальная услуга себя исчерпала, и спрашивают, не пора ли вернуться к биржевому пакету, – говорит исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. – В то же время производственных мощностей на рынок не добавилось, кризис безопасности продолжается и нет прямых оснований предполагать, что цены останутся стабильными и больше не будут стремиться к крайностям. Теперь Alexela делает следующий шаг в том же направлении – приходит на помощь стране и пытается предложить стабильность по более низкой цене, чем универсальная услуга“.
Дешевый и без обязательств
„С пакетом „Без забот“ (Pingevaba) Alexela предлагает клиентам более дешевую электроэнергию, чем универсальная услуга, цену которой согласует Департамент конкуренции. Цена определяется ежемесячно, что обеспечивает клиенту достаточные возможности для планирования и стабильность, чтобы контролировать свой бюджет. Напряжение должно быть в розетке, а не в кошельке“, – говорит управляющий портфелем торговли энергией Alexela Кальви Ныу (игра слов: Pingevaba можно перевести и как „Без напряжения“ – прим.авт).
Он добавил, что даже если цены на электроэнергию вырастут, пакет „Без забот“ никогда не будет стоить дороже, чем универсальная услуга.
Кальви Ныу показывает графики: с конца декабря цена электричества на бирже – очень низкая. Это значит, что те, кто в конце прошлого года зафиксировали тарифы на долгий срок по цене больше 20 центов за кВтч или перешли на универсальную услугу, за электричество переплачивают.
„В марте базовая цена нашей новой услуги составит 11,9 цента/кВтч, что ровно на 3,5 ц/кВтч дешевле утвержденной Департаментом конкуренции производственной цены Enefit Power, которая составляет 15,4 ц/кВтч. К ценам добавляются маржа и НСО“, – отмечают представители фирмы.
„И новый пакет, аналогичный универсальной услуге, предназначен для бытовых потребителей, таких как физические лица и квартирные товарищества, – добавляют они. – Прежде всего он ориентирован на клиента, который ценит стабильность, обеспечивая ему при этом максимально выгодную цену на электроэнергию за месяц исходя из рыночной ситуации. Кроме того, как и в случае с универсальной услугой, заключаемый договор является бессрочным, и расторжение договора не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента. Смена этого пакета также осуществляется бесплатно в самообслуживании компании“.
„Конечно, хватает клиентов, которые сейчас возвращаются к биржевому пакету, но решение, которое содержит риски или требует планирования потребления, подходит не всем, – отмечает Кальви Ныу. – В настоящее время универсальной услугой пользуются 300 000 человек, и начиная с марта я бы не советовал продолжать ее использовать хотя бы некоторое время, если только дома не растет денежное дерево, дающее хороший урожай“.
Электричество дешевеет
„То, что рыночные цены на электро-энергию на рынке снижаются, – хорошая новость для клиентов, так как можно снизить цены и в фиксированных пакетах, – говорит представитель Eesti Energia Армен Каспаров. – На данный момент все фиксированные пакеты, которые предлагает Eesti Energia, – выгоднее, чем универсальная услуга“.
Тем, кто не хочет себя связывать долгосрочными обязательствами и фиксировать цену на много лет вперед, но все же предпочитают покупать электричество дешевле, чем по тарифам универсальной услуги, он предлагает обратить внимание на пакет Kindel 6. Его можно заключить на полгода и покупать электричество по 17,99 цента за кВтч. Платы за прекращение договора нет.
„Самый долгий, с заключаемым на семь лет договором пакет Kindel Pluss помогает покупать электричество по фиксированной цене на 20% дешевле, чем в рамках универсальной услуги (по 15,49 цента за кВтч), – добавляет Каспаров. – На третьем месте по выгоде – пакет Kindel 36, с фиксированной на три года ценой в 18,80 цента за кВтч“.
Тем же, кто готов следить за биржевой ценой и исходя из нее планировать домашние дела, хорошо, по его словам, подходит биржевой пакет.
„Средняя цена на бирже в январе была 11,9 цента за кВтч, – отмечает специалист. – Но в долгосрочной перспективе лучше выбирать фиксированный пакет, причем заключать договор тогда, когда цены на рынке низкие“.
Он добавляет, что из-за того, что цена на электричество на бирже снизилась, порядка 11 000 клиентов Eesti Energia отказались от универсальной услуги. 25% из них выбрали фиксированный пакет, 75% – биржевой.
Выгода будет небольшой
Примерно такая же картина – и у клиентов Eesti Gaas. Представитель фирмы Керсти Тумм отмечает, что если еще в январе количество клиентов, которые выбрали универсальную услугу, росло, то в феврале ситуация кардинально поменялась.
„Люди стали потихоньку с универсальной услуги уходить, – констатирует она. – 90% выбрали биржевой пакет, 10% – фиксированный“.
Она добавляет, что тарифы в фиксированных пакетах у них ниже, чем в рамках универсальной услуги.
„Универсальная услуга помогла людям пережить самые сложные времена, – говорит специалист. – Так что нельзя сказать, что от нее совсем не было никакой пользы. В то же время рынок смог отрегулировать цены быстрее и гибче, и государство со своей услугой за ним не успевает“.
Она отмечает, что в целом они советуют своим клиентам спокойно обдумать ситуацию и взвесить мысль о биржевом пакете.
„В то же время нельзя забывать, что рынок динамичен, и завтра универсальная услуга может быть снова выгодной, – подчеркивает Тумм. – И тем, кому не надо много электричества, нужно хорошенько все обдумать. Это – не та тема, которой стоит заниматься каждый день. И возможная выгода очевидно не будет такой уж большой“.
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