Замужем за чужим мужем. После смерти мужа женщина узнала, что ее муж — двоеженец

„Я так поняла, что у него лейкемия, – плачет Мария. – Его положили в больницу, попытались что-то сделать, но в итоге ни одно лекарство уже не помогало, и врачи опустили руки. В 2022 году его не стало“.

У Марта, по словам женщины, и так со здоровьем было не очень, но вдруг ему совсем поплохело.

„И все было хорошо, – вспоминает Мария. – С нами жили его родители, и я все делала по дому – готовила, убирала… Они меня очень хвалили, как вкусно я готовлю“.

Сначала Март снял им квартиру в Тарту. А потом они переехали в дом Марта.

„У него также двое детей, – отмечает она. – Дочь работает в Финляндии, и они с сыном тоже долгое время работали в Финляндии“.

„Я стала говорить, что меня с работы уже не отпустят, отпуск-то весь использован уже, – говорит Мария. – А работать надо было, потому что зимы у нас холодные, газ дорогой, возникли долги… Он сказал: „Продавай квартиру, гаси долги и переезжай ко мне. Будем жить вместе“. Ну я быстренько продала за бесценок свою 1-комнатную квартиру, раздала долги и обстановку, он приехал за мной и дочкой, и мы поехали в Эстонию“.

Когда отпуск подошел к концу, Мария с грустью полетела обратно в Украину. Спустя какое-то время Март пригласил ее снова. И снова.

„Все было очень красиво, – вспоминает она. – Он везде меня возил, все мне покупал… Мы жили в большом доме, он не давал мне даже готовить: „Нет-нет, я сам, а ты отдыхай“.

Мария отмечает, что он выслал ей денег, чтобы она сделала себе загранпаспорт, купил ей билеты, и она полетела.

„Это был 2017 год, – начинает свой рассказ Мария. – Я была уже в разводе, растила одна дочь. Он написал, что тоже в разводе. Мы много общались по видео, по скайпу. Потом он пригласил меня прилететь к нему в отпуск в Финляндию. Он ездил на больших машинах, у него своя фирма“.

„Ты знаешь, что ты ему не настоящая жена? – спросили родственники. – Что у него есть жена Снежана?“

Для Марии это было как гром среди ясного неба. Она знала, что у него были отношения с женщиной по имени Снежана, но Март ей говорил, что они давно закончились, и они развелись.

„Оказалось, их брак был заключен в 2014 году и расторгнут в 2016-м, – показывает документы Мария. – Потом, в 2017 году, он познакомился со мной. В 2018 году мы поженились в Тарту. А по бумагам, оказывается, он в 2017 году, еще до знакомства со мной, второй раз женился на Снежане, и это было в Финляндии“.

Мария отмечает, что Март говорил как-то, что помог бывшей сделать документы, чтобы она из Москвы могла беспрепятственно летать по всей Европе. Но она не думала, что он помог ей таким образом…

„В любом случае, этот брак – фиктивный, – говорит она. – И последние четыре года своей жизни, даже больше, он провел со мной. Но странно, что в загсе в Эстонии никто ничего не проверяет. И суд тоже ничего не проверяет. Нам суд выдал разрешение пожениться. Вот как так?“

Недружелюбная Эстония

А дальше события, по словам Марии, развивались следующим образом: „Мне его дочь и мама сказали, что я здесь никто, и чтобы убиралась из дома. Я отвечала, что я его законная жена, он меня в доме прописал, другого жилья у меня нет, квартиру в Украине я продала, и идти мне просто некуда. Они стали требовать тогда с меня деньги за электричество и прочее, но денег у меня не было, потому что без знания эстонского – я знаю его только на А1 – хорошую работу мне было не найти“.

Мария продолжала жить в доме, и в один непрекрасный день она получила требование от присяжного адвоката, которого наняли дети Марта, чтобы она освободила жилье и заплатила по счетам.

„Я обращалась в соцотдел, и там чиновники сказали, что помогут, только хотят увидеть счета, – говорит Мария. – Но счета мне его дочь не присылала, платила по ним сама, и потом требовала эти деньги с меня“.