Замужем за чужим мужем. После смерти мужа женщина узнала, что ее муж — двоеженец(1)
Красивая история любви закончилась кошмаром. Мария (55) познакомилась с Мартом (60) в интернете, прилетела к нему из Украины в Финляндию в гости. Потом пара решила съехаться и жить вместе в Эстонии, откуда Март родом. Поженились, стали жить в доме Марта, где жили также его родители. И только после смерти мужа Мария узнала от родственников Марта всю правду, пишет „МК-Эстония“.
„Это был 2017 год, – начинает свой рассказ Мария. – Я была уже в разводе, растила одна дочь. Он написал, что тоже в разводе. Мы много общались по видео, по скайпу. Потом он пригласил меня прилететь к нему в отпуск в Финляндию. Он ездил на больших машинах, у него своя фирма“.
Мария отмечает, что он выслал ей денег, чтобы она сделала себе загранпаспорт, купил ей билеты, и она полетела.
Красивая сказка
„Все было очень красиво, – вспоминает она. – Он везде меня возил, все мне покупал… Мы жили в большом доме, он не давал мне даже готовить: „Нет-нет, я сам, а ты отдыхай“.
Когда отпуск подошел к концу, Мария с грустью полетела обратно в Украину. Спустя какое-то время Март пригласил ее снова. И снова.
„Я стала говорить, что меня с работы уже не отпустят, отпуск-то весь использован уже, – говорит Мария. – А работать надо было, потому что зимы у нас холодные, газ дорогой, возникли долги… Он сказал: „Продавай квартиру, гаси долги и переезжай ко мне. Будем жить вместе“. Ну я быстренько продала за бесценок свою 1-комнатную квартиру, раздала долги и обстановку, он приехал за мной и дочкой, и мы поехали в Эстонию“.
Мария отмечает, что Март родом из Эстонии, где живут его родители.
„У него также двое детей, – отмечает она. – Дочь работает в Финляндии, и они с сыном тоже долгое время работали в Финляндии“.
Сначала Март снял им квартиру в Тарту. А потом они переехали в дом Марта.
По словам Марии, Март не разрешал ей работать и говорил: „Сиди дома, веди хозяйство“.
„И все было хорошо, – вспоминает Мария. – С нами жили его родители, и я все делала по дому – готовила, убирала… Они меня очень хвалили, как вкусно я готовлю“.
… с печальным концом
У Марта, по словам женщины, и так со здоровьем было не очень, но вдруг ему совсем поплохело.
„Я так поняла, что у него лейкемия, – плачет Мария. – Его положили в больницу, попытались что-то сделать, но в итоге ни одно лекарство уже не помогало, и врачи опустили руки. В 2022 году его не стало“.
Когда Марта не стало, на поминках его семья начала непростой разговор.
„Ты знаешь, что ты ему не настоящая жена? – спросили родственники. – Что у него есть жена Снежана?“
Для Марии это было как гром среди ясного неба. Она знала, что у него были отношения с женщиной по имени Снежана, но Март ей говорил, что они давно закончились, и они развелись.
„Оказалось, их брак был заключен в 2014 году и расторгнут в 2016-м, – показывает документы Мария. – Потом, в 2017 году, он познакомился со мной. В 2018 году мы поженились в Тарту. А по бумагам, оказывается, он в 2017 году, еще до знакомства со мной, второй раз женился на Снежане, и это было в Финляндии“.
Мария отмечает, что Март говорил как-то, что помог бывшей сделать документы, чтобы она из Москвы могла беспрепятственно летать по всей Европе. Но она не думала, что он помог ей таким образом…
„В любом случае, этот брак – фиктивный, – говорит она. – И последние четыре года своей жизни, даже больше, он провел со мной. Но странно, что в загсе в Эстонии никто ничего не проверяет. И суд тоже ничего не проверяет. Нам суд выдал разрешение пожениться. Вот как так?“
Недружелюбная Эстония
А дальше события, по словам Марии, развивались следующим образом: „Мне его дочь и мама сказали, что я здесь никто, и чтобы убиралась из дома. Я отвечала, что я его законная жена, он меня в доме прописал, другого жилья у меня нет, квартиру в Украине я продала, и идти мне просто некуда. Они стали требовать тогда с меня деньги за электричество и прочее, но денег у меня не было, потому что без знания эстонского – я знаю его только на А1 – хорошую работу мне было не найти“.
Мария продолжала жить в доме, и в один непрекрасный день она получила требование от присяжного адвоката, которого наняли дети Марта, чтобы она освободила жилье и заплатила по счетам.
„Я обращалась в соцотдел, и там чиновники сказали, что помогут, только хотят увидеть счета, – говорит Мария. – Но счета мне его дочь не присылала, платила по ним сама, и потом требовала эти деньги с меня“.
Затем дети Марта подали на Марию в суд. Ей помогли написать ходатайство на бесплатного адвоката, который защищал ее. Дети требовали признать брак своего отца ничтожным, чтобы вычеркнуть Марию из списка наследников, чтобы она не имела права на его дом, его машину, его фирму и другое имущество.
В итоге Мария и дети договорились через своих присяжных адвокатов о компромиссе: Мария отказывается от наследства, а дети выплачивают ей за это 7500 евро и забирают иски из судов.
„Конечно, наследство тянуло на больше, чем 7500. Но что мне было делать? – вздыхает Мария. – Я согласилась. Мы с дочкой и кошкой, которую нам подарил Март, собрали вещи и уехали. Теперь мы живем в другой стране в съемном жилье, я работаю. И до сих пор грустно, что Эстония оказалась настолько к нам жестокой“.
Мария благодарна своему адвокату, которого ей назначил суд, и многим другим, кто ей помогал в этой борьбе, особенно женщине по имени Маре.
„Главное, – говорит она, – я хочу, чтобы женщины в Эстонии знали: загс ничего не проверяет. И даже не предупреждает, что не проверяет“.
Три вопроса специалисту
На вопросы „МК-Эстонии“ по поводу обмена данными с другими странами ответила Ульви Клаар, советник отдела записей в Регистр народонаселения Министерства внутренних дел.
1. Есть ли у Эстонии обмен данными со странами-членами ЕС или хотя бы Финляндией?
У Эстонии есть обмен данными с Финляндией, но там нет данных о бракосочетаниях.
2. Как тогда мужчины и женщины, которые в Эстонии вступают в брак, могут себя от подобных ситуаций защитить?
Граждане Эстонии обязаны указывать в Регистре народонаселения данные о браках, заключенных в других странах. Гражданин Эстонии и гражданин другой страны, чье место жительства – за границей, и проживший в Эстонии меньше полугода до подачи заявления о браке, должен предоставить справку о способности вступить в брак. Это документ, выданный страной, где он живет или чьим гражданином является, в котором компетентное учреждение заверяет, что согласно законам той страны у человека нет препятствий для вступления в брак. Таким образом и проверяют семейный статус человека и его право на вступление в брак. Также стороны письменно заверяют, что никаких препятствий для брака нет.
3. Значит ли это, что брак Марии – ничтожен?
Если человек уже в браке, и он смог вступить снова в брак, скрыв данные о своем супружестве, то новый брак не становится автоматически ничтожным. Этот вопрос решает суд – по иску одного из супругов или ответственного за данную сферу министра. Брак может быть в силе, если предыдущий брак будет расторгнут.
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