ЧП и криминал
12.03.2023, 16:09

ФОТО | В Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус

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Сегодня незадолго до трех часов дня полиция получила сообщение, что в Ласнамяэ на автобусной остановке у магазина „Котка“ произошло столкновение легкового автомобиля и городского автобуса.

В ДТП никто не пострадал, и водители транспортных средство обратятся в страховую фирму.

Департамент транспорта просит участников движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы и, планируя поездку, следует запасаться временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и держать дистанцию. Безусловно, максимально разрешенная скорость не подходит для езды при метели, снежных заносах и гололедице.

От участников движения Департамент транспорта ждет информации о дорожных условиях по телефону1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения смотрите здесь http://tarktee.ee.

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